Farul a evitat retrogradarea după ce s-a impus la barajul de menținere/promovare contra Chindiei Târgoviște (3-3 în tur, 1-1 la retur, 4-2 d.l.d.). După antrenorul Flavius Stoican, constănțenii au anunțat despărțirea și de atacantul Gabi Iancu (32 de ani).

Gabi Iancu a plecat de la Farul

Gabi Iancu, unul dintre jucătorii importanți lansați de FC Viitorul și un mare pariu al lui Gică Hagi, a ajuns la final de contract și nu a primit o prelungire. Decarul a jucat foarte puțin în acest sezon - doar 12 meciuri - nu a marcat niciun gol și a strâns sub 400 de minute pe teren.

"Atacantul Gabriel Iancu nu mai este jucătorul echipei noastre, după ce contractul acestuia a expirat.

În vârstă de 32 ani, Gabriel Iancu revenise la formatia noastră în iulie 2024, iar de atunci a evoluat în 35 de partide pentru alb-albaștri în toate competițiile, în care a reușit 2 goluri și o pasă decisivă.

Mulțumim, Gabi, și succes mai departe!", a transmis Farul.

146 de meciuri a strâns în total Gabi Iancu la FC Viitorul / Farul Constanța. A marcat 44 de goluri și a cucerit titlul de campion în 2017 cu echipa lui Gică Hagi.

2019/2020 este sezonul în care Iancu a câștigat titlul de golgheter în România, cu 18 reușite.

FCSB, Karabukspor, Nieciecza, FC Voluntari, Dunărea Călărași, Akhmat Grozny, FC U Craiova și FC Hermannstadt sunt echipele la care a mai jucat Gabriel Iancu.

4 meciuri a strâns Iancu la naționala de seniori a României, toate în 2020 cu Mirel Rădoi selecționer

Hagi l-a făcut praf pe Gabi Iancu: "Jucător plătit regește care abia merge"

În urmă cu un an, la finalul sezonului trecut, Gică Hagi, pe atunci antrenor al Farului, avea un discurs foarte dur la adresa lui Gabi Iancu, fiind nemulțumit de gradul de implicare al atacantului.

"De aia nu l-am băgat pe Iancu. Trebuie să vină în viteză, nu cum alerg eu. Dar nu are chef. Atunci, Gabi, îmi pare rău. Jucător plătit regește. El abia mergea", spunea Hagi, în mai 2025, după un Farul - Gloria Buzău 1-0.