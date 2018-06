Contra, nervos inaintea amicalului cu Finlanda: "Daca batem inseamna ca adversarii au jucatori grasi!" De ce nu a fost chemat Ianis la nationala

Romania - Finlanda, marti, ora 20:30, in direct la ProTV.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Contra revine la Ploiesti, stadionul pe care a debutat ca selectioner al Romaniei. Meciul cu Finlanda va fi ultima partida amicala din istoria nationalei. Din toamna, Romania va juca in Nations League, o competitie ce confera partidelor de pregatire un caracter semioficial.



"Daca batem inseamna ca echipa adversa are jucatori slabi, grasi, nu conteaza ca noi promovam jucatorii tineri. Ii lovim in loc sa-i incurajam. Se cauta sa se ia din meritul lor. Distrugem in loc sa construim. Aceste amicale sunt facute ca sa am o idee clara despre jucatori, despre convocari pentru Liga Natiunilor. In mare parte am in cap cu cine vreau sa joc impotriva Muntenegrului", a declarat Cosmin Contra in cadrul unei conferinte de presa.

Cosmin Contra a clarificat si situatia lui Ianis Hagi.

"Nu era normal ca pentru 4 zile sa-l chem din vacanta de 10 zile in care era. N-ar fi fost corect fata de el. Pentru ca el s-a deconectat de tot de fotbal in vacanta. Iar daca se accidenta, atunci nu ar fi ajutat cu nimic", a mai precizat selectionerul.