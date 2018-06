Lobont, cu lacrimi in ochi la despartirea de nationala: "Ma cam strange banderola!" Urmatorul pas in cariera: "Cartierul general va fi in Italia!"

Romania 2-0 Finlanda! A fost ultimul meci amical al nationalei si ultima partida a lui Bogdan Lobont ca jucator.



Lobont a fost extrem de emotionat la ultima sa partida pe teren. Lobont a glumit cand a venit la interviuri cu banderola de capitan pe brat: "Ma cam strange!".

Lobont spune ca va analiza cu atentie ofertele pe care le va primi dupa retragere, insa un lucru e sigur: "Cartierul general va fi in Italia!"

"Sarbatoriti jucatorii, ei au fost actorii principali. Eu am jucat doar ultimele 4 minute, a fost un cadou. O seara plina de emotii. Nici la debut nu am avut asa emotii. Traiesc cu placere aceste emotii pentru ca in mod sigur nu ma voi mai intalni cu asa ceva. Incepe o etapa mult mai frumoasa.

Ma cam strage rau (n.red. banderola de capitan). E tot un cadou. De la Ciprian Deac. Deocamdata ma bucur de aceasta seara. De maine incolo o sa am timp sa-mi asez gandurile si ofertele. Cartierul general va fi in Italia", a declarat Bogdan Lobont pentru ProTV.

REZUMATUL PARTIDEI