România s-a impus grație reușitei lui Nicușor Bancu din prima repriză. S-a terminat 1-0, iar ”tricolorii” au câștigat primul meci din acest sezon al Ligii Națiunilor.

Gică Hagi: ”Suntem prea negativi, îl avem pe ”nu” în gură”

”România are o singură strategie, să încerce să caute succesul cât mai repede. De aici trebuie să construim viitorul României. Avem nevoie de acest lucru. România are jucători mulți, are mulți jucători din care poți alege și cu care se poate construi ceva puternic. În timp faci lucruri mari, cu tineri și cu mult talent, iar în timp devin și valoroși.

Eu rămân cu succesul. E momentul să gândim și să transmitem acest mesaj. Avem nevoie de succes. Suntem prea negativi, îl avem pe ’nu’ în gură. Trebuie să apară succesul. Nu e ușor. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a comportat publicul. Nota 10 pentru suporteri.

Chiar dacă la un meci pierdut, dezamăgirea e mare, ei au fost fantastici și au împins România să joace bine. Jucătorii trebuie să se simtă iubiți, ei joacă pentru suporteri, își doresc să facă publicul fericit. Sunt primii care își doresc. Trebuie să știi să planifici, să organizezi bine.

Vorbim de situații. Într-un meci sunt o mie de situații. Nu contează ce se întâmplă, contează ce vine. E foarte important să te uiți întotdeauna în față. În teren nu ai timp să gândești, trebuie să fii reactiv”, a spus Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.

Punctele nu schimbă situația din clasament. România rămâne, în continuare, ultima în Grupa 3 din Liga B, dar poate urca în clasament dacă învinge Muntenegru marți, în Giulești.

Programul meciurilor României din luna iunie:

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda 1-0

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru

Clasamentul Grupei 3 a Ligii B din Liga Națiunilor după primele două etape:

1. Bosnia și Herțegovina 5 p. (golaveraj 2-1)

2. Finlanda 4 p. (golaveraj 3-1)

3. Muntenegru 4 p. (golaveraj 2-2)

4. ROMÂNIA 3 p. (golaveraj 1-3)