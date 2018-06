Casting pentru un jucator de nationala: e atacant, nu are echipa, dar joaca in Romania - Finlanda

Romania - Finlanda se vede la PRO TV, marti, ora 20:30

Finlanda vine la Ploiesti cu o echipa cotata mult sub valoarea de piata estimata pentru lotul lui Cosmin Contra.

Cu cateva exceptii - portarul lui Eintracht Frankfurt, un fundas de la Genk si un mijlocas de la Panathinaikos - cei mai multi jucatori vin campionatele nordice.

Pentru unul dintre atacantii lor, Berat Sadik, meciul cu Romania este foarte important, datorita expunerii. Sadik este liber de contract si poate semna cu orice club care ii face o propunere atractiva.

Sadik are 31 de ani, un fizic impresionant, 1.92m, e genul atacantului de careu, si a jucat in ultimele doua sezoane in primele ligi din Rusia si Cipru.

Anul trecut a fost golgheterul echipei sale, Doxa, cu 18 goluri marcate in campionatul din Cipru.

