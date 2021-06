Contra, avocatul lui Radoi! Fostul selectioner ii tine partea lui Radoi: "Pe viitor putem avea rezultate"

Cosmin Contra crede ca Mirel Radoi are nevoie mai multa incredere.

Fostul selectioner este de parere ca Radoi are exact aceiasi problema pe care o avea si el: lipsa rezultatelor imediate. Contra a declarat de multe ori ca a fost nedreptatit atunci cand a fost contestat, deoarece un selectioner nu poate schimba peste noapte fata unei echipe nationale, mai ales cand infrastructura este la pamant.

Contra sustine ca este nevoie de continuitate pe banca echipei nationale, mai ales ca Mirel Radoi este cel ce a dus echipa de tineret pana in semifinala Campionatului European si a reusit sa ne duca la Jocurile Olimpice, cel mai important turneu jucat de Romania din 2016.

"Fiecare antrenor are principiile lui si metodelele lui. Din punctul meu de vedere, ok, poate nu avem rezultate, dar pe viitor putem avea rezultate. Daca Mirel crede ca mergand pe principiile pe care el le doreste la nationala, trebuie sa avem incredere ca se va intampla la un moment dat.

Se pare ca jucatorul roman, cand ii ajunge cutitul la os, deciziile pe care le ia se intorc impotriva. Am incercat sa remediez acest lucru, dar se intampla acest lucru destul de des la echipa nationala. Incerci sa vorbesti cu ei, sa le explici sa joace cum au jucat in prima repriza, dar ei sunt cei care iau deciziile in definitiv, ei sunt pe teren.

Schimbul asta de generatie se face greu. Nu e usor sa faci un schimb de generatie si sa ai rezultate din prima. Antrenorul incearca sa puna din partea lui tot si sa pregateasca meciul, dar responsabilitatea pe teren e doar a jucatorilor.

Pai, unde suntem noi ca fotbal, nici nu vorbesc de Champions League, dar de cand nu ne-am mai calificat intr-o competitie europeana principala. Fotbalul romanesc e foarte departe de ceea ce se cere in fotbalul mondial.

Haideti sa facem o campanie nationala, impreuna cu Guvernul, cu toti din sport… nu ma refer doar la fotbal… o sa vedem la Jocurile Olimpice si o sa vedem ca o sa fim foarte departe, pentru ca nu am mai investit in sport demult. Cum sa joci tu cand ai buget de 7 milioane de euro impotriva unei echipe cu buget de 70-80 de milioane de euro pe an", a spus Contra, la Digi Sport.