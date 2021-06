(P) Din iunie, aplicatia Vlad Cazino poate fi descarcata din Magazinul Google Play

Industria de divertisment online se muta treptat pe dispozitivele mobile (tablete, iPad-uri sau smartphone-uri), deoarece, intr-o lume a vitezei, trebuie sa fii cat mai usor de accesat de catre consumator. Domeniul jocurilor de noroc online nu putea sa ignore acest trend.

Astfel, operatorii de jocuri de noroc s-au intrecut in a dezvolta aplicatii dedicate, desi majoritatea site-urilor de profil puteau fi accesate in conditii destul de bune si direct din browser.

Vlad Cazino App in Magazin Play

Cunoscut si datorita campaniilor publicitare inedite, Vlad Cazino avea de mult timp propria aplicatie pentru dispozitivele mobile incarcate cu sistem de operare Android, dar procesul de instalare nu era cel mai simplu posibil, deoarece trebuiau urmati mai multi pasi: descarcarea aplicatiei sub forma de fisier APK, activarea permisiunii ,,surselor necunoscute” pe device si, abia apoi, instalarea aplicatiei si utilizarea ei. Acest impediment era unul de care se loveau toti operatorii de jocuri de noroc ce ofereau aplicatii de mobil, atat in Romania, cat si in multe alte tari.

Incepand cu luna iunie 2021, Vlad Casino App poate fi descarcata direct din Google Magazin Play. Acest lucru a devenit posibil dupa ce compania Google a extins lista tarilor in care este permisa descarcarea aplicatiilor de jocuri de noroc pe bani reali din Google Play Store. Celor 4 tari in care acest serviciu era deja disponibil, Franta, Marea Britanie, Irlanda si Brazilia, li s-au adaugat, din luna martie, Romania, Australia, Belgia, Canada, Columbia, Danemarca, Finlanda, Germania, Japonia, Mexic, Noua Zeelanda, Norvegia, Spania, Suedia si SUA.

Acceptarea aplicatiei pentru mobil Vlad Cazino in Google Play a venit ca urmare a parcurgerii unui amplu proces de verificare care cerea, printre altele, sa se evidentieze in mod clar ca accesul la produsele cazinoului este permis doar celor care au implinit varsta de 18 ani si sa nu se utilizeze sistemul de facturare in aplicatie Google Play.

Ce jocuri sunt disponibile in Vlad Cazino App

Cei care aleg sa descarce aplicatia Vlad Cazino pentru dispozitive mobile din Magazin Play se vor bucura de toate facilitatile pe care le ofera acest operator de cazino online, la fel ca si pe desktop.

In aplicatia Vlad Cazino sunt disponibile aproape o mie de jocuri de cea mai buna calitate, printre care se regasesc peste 850 de sloturi si 60 de jocuri de masa, iar lista creste in permanenta. Acestea sunt alimentate de unii dintre cei mai de succes producatori de jocuri de cazino: NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play, EGT (aproape 100 de titluri conectate la Jackpot Cards), iSoftBet, Microgaming, Relax Gaming, Big Time Gaming, Greentube – Novomatic, etc. Printre ele se gasesc si 5 jocuri foarte populare de la NetEnt al caror RTP a fost crescut pana la 98%: Guns’N Roses, Fruit Shop, Butterfly Staxx, Reel Rush si Twin Spin.

Sectiunea de Live Cazino gazduieste jocuri de ruleta cu mize cuprinse intre 0.50 RON si 50.000 RON, mese de blackjack live (una exclusiva) la care se pot plasa mize intre 10 RON si 25.000 RON, dar si mese de baccarat live cu mize 5 - 50.000 RON. Mesele cu dealeri reali sunt operate de Evolution Gaming si Pragmatic Play.

Amatorii de bingo pot practica jocul preferat in 7 camere - variante cu 75 si 90 de bile - iar biletele pot fi achizitionate cu sume pornind de la 0.20 RON. In pauzele dintre sesiunile de Bingo jucatorii se pot delecta la unul dintre cele 20 de mini-jocuri.

Nu au fost uitati nici amatorii de poker. In sectiunea Jackpot Poker acestia se pot inscrie la turnee Hiper-turbo cu 3 locuri, cu mize de 1, 2, 5, 10, 25, 50 sau 100 de euro si premii cu multiplicator de castig 1.5x - 1.000x pretul platit la inscriere.