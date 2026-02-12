După 24 de etape, Inter este lider cu 58 de puncte, 8 deasupra celei de-a doua clasate AC Milan, care are și un meci în minus. Pe podium se mai află Napoli, cu 49 de puncte, însă Antonio Conte, cel puțin la nivel declarativ, și-a exclus propria echipă din lupta la titlu.

Fabio Capello: "Campionatul nu este încheiat, chiar dacă toată lumea crede că Inter e favorită"

Fabio Capello (79 de ani) nu crede însă că lupta pentru Scudetto este încheiată. Fostul mare antrenor italian avertizează în privința duelurilor directe care vor urma, capitol la care Inter nu a stat grozav, dar și în privința programului încărcat pe care Cristi Chivu îl va avea.

"Campionatul nu este încă încheiat. L-am auzit pe Antonio Conte spunând după meciul cu Como, din Cupa Italiei, că nu vrea să mai discute despre titlu și că Inter e deja la 9 puncte avans. Totuși, mai sunt multe meciuri directe de jucat.

Nu vreau să insinuez că Inter nu joacă bine pentru că nu se pune problema de așa ceva, dar mai este mult până putem declara campionatul încheiat.

După o eliminare precum cea suferită de Napoli, înțeleg că lui Conte îi e greu să fie pozitiv, mai ales că Inter a demonstrat că e pe drumul cel bun, însă echipa lui Cristian Chivu trebuie să fie foarte atentă în special la duelurile directe și la cele șase echipe, inclusiv Como, care luptă pentru locurile de Champions League.

Cred totuși că există o diferență între ceea ce Conte a spus și ceea ce crede cu adevărat. Toată lumea crede că Inter e favorită, dar asta datorită modului în care Inter joacă și abordează fiecare meci cu multă calitate și concentrare maximă. Să ținem cont că Inter va mai juca și în alte competiții, în timp ce Napoli și Milan nu, iar acesta nu este numai un simplu detaliu", a scris Fabio Capello, în rubrica sa din Gazzetta dello Sport.

Clasamentul din Serie A