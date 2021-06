EXCLUSIV | Cosmin Moti, alaturi de Stanciu si Nedelcearu! Ce spune despre meciul care l-a facut "erou" in Bulgaria

Romanul a incheiat activitatea de jucator profesionist in aceasta vara.

Unul dintre fotbalistii romani care a reusit sa faca istorie intr-un campionat strain, Cosmin Moti a decis sa-si incheie cariera in aceasta vara, iar Ludogorets a anuntat ca romanul va ocupa pozitia de Director Tehnic la formatia bulgara. Fostul fotbalist de la Dinamo si-a adus adminte de penalty-urile aparate contra Stelei, in 2014, despre care Gigi Becali a spus ca au reprezentat cel mai negru moment al sau de cand este in fotbal.

"Eu nu cred ca as fi ingenunchiat. Nu stiu daca lucrurile care s-au intamplat in Statele Unite se intamplau in Romania ii pasa cuiva. Da, condamn rasismul, nu sunt de acord cu el, dar aici e vorba de altceva. Am jucatori aici de culoare, prieteni, cu care ies la masa. Cand a fost scandalul cu Sebastian Coltescu, ei au fost de partea romanului.



E un nou inceput, o sa fie un pic diferit. 20 de ani facand acelasi lucru, fiind in teren, incepand un lucru nou, am ajuns la concluzia ca pot face fata. Pentru mine a fost una din cele mai frumoase zile din viata mea, atunci cu Steaua. Ne-am calificat in Champions League, nu e vorba neaparat ca a fost meciul cu ei", a spus Cosmin Moti la Ora Exacta in Sport.