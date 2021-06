EXCLUSIV | Morutan va continua alaturi de FCSB! Dorit in Emirate, fotbalistul face un pas inapoi: "Acolo nu va putea creste!"

Morutan, sanse mari sa continue alaturi de FCSB si in sezonul viitor.

Agentul jucatorului a anuntat ca negocierile cu Al Ain au picat, deoarece campionatul din Emiratele Arabe Unite nu este unul care sa-l ajute pe fotbalist sa creasca.

Vulturar a mai dezvaluit ca exista mai multe oferte pe numele lui Morutan, insa nimic concret pentru moment.

"Va dati seama, sunt multe discutii in momentul de fata. In afara de aceea cu Al Ain, Morutan nu are nimic concret acum. Dar si acolo, din punctul nostru de vedere discutia este incheiata, deoarece nu cred ca este un campionat in care jucatorul ar putea sa creasca", a spus Vulturar la Pro X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

Morutan, dorit si in iarna de Al Ain

10.500.000 de euro au oferit cei de la Al Ain pentru transferul mijlocasului de 21 de ani de la FCSB, in ianuarie 2021, insa mutarea a cazut dupa ce Gigi Becali a cerut 15.000.000.

Olimpiu Morutan a ajuns la FCSB, in 2018, de la FC Botosni, in schimbul a 700 de mii de euro.

2.8 milioane de euro este cota de piata a lui Morutan, potrivit transfermarkt.com