Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la casca sa

Heraskevych nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat comitetul său olimpic, citat de AFP.

"A fost descalificat" a indicat un purtător de cuvânt al Comitetul Olimpic Ucrainean.

CIO a propus marţi ca Vladyslav Heraskevych să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar "contraveni" articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea "oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Într-un comunicat difuzat joi, CIO a confirmat că lui Heraskevych nu i s-a permis să participe la probe "'pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".

"În această dimineaţă, la sosirea sa la locul de desfăşurare a competiţiei, domnul Heraskevych s-a întâlnit cu preşedinta CIO, Kirsty Coventry, care i-a explicat pentru ultima dată poziţia CIO. Ca şi la întâlnirile anterioare, el a refuzat să-şi schimbe poziţia", a argumentat organismul olimpic în lungul său comunicat explicativ.