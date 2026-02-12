GALERIE FOTO Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la casca sa

Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la casca sa Jocurile Olimpice
Ucraineanul Vladyslav Heraskevych , care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Heraskevych nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunţat comitetul său olimpic, citat de AFP.

"A fost descalificat" a indicat un purtător de cuvânt al Comitetul Olimpic Ucrainean.

CIO a propus marţi ca Vladyslav Heraskevych să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar "contraveni" articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea "oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Într-un comunicat difuzat joi, CIO a confirmat că lui Heraskevych nu i s-a permis să participe la probe "'pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".

"În această dimineaţă, la sosirea sa la locul de desfăşurare a competiţiei, domnul Heraskevych s-a întâlnit cu preşedinta CIO, Kirsty Coventry, care i-a explicat pentru ultima dată poziţia CIO. Ca şi la întâlnirile anterioare, el a refuzat să-şi schimbe poziţia", a argumentat organismul olimpic în lungul său comunicat explicativ.

Casca lui Vladyslav Heraskevych de la JO

În aceste circumstanţe, ''decizia a fost luată de juriul Consiliului Internaţional al Federaţiilor Sportive (IBSF), pe baza faptului că acea cască pe care intenţiona să o poarte nu era conformă regulamentului'', se arată în comunicat.

"Prin urmare, CIO a decis, cu regret, să-i retragă acreditarea pentru JO 2026. În ciuda numeroaselor schimburi de replici şi discuţii personale cu domnul Heraskevych (...), acesta nu a fost dispus să facă compromisuri", a adăugat CIO.

Gestul lui Heraskevych, comentat și de președintele Ucrainei

Vladyslav Heraskevych a participat luni la antrenament purtând o cască gri cu imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioţi ai săi care au murit în război.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat iniţiativa compatriotului său. "Casca sa afişează portretele sportivilor noştri care au fost ucişi în Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Şarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Ievhen Malişev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanţi lângă Harkov; şi alţi sportivi ucraineni ale căror vieţi au fost luate de războiul purtat de Rusia", a subliniat Zelenski pe Telegram.

Vladyslav Heraskevych a fost purtătorul de drapel al Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO 2026, desfăşurată pe 6 februarie. Înaintea startului competiţiei din Italia, el s-a declarat "mândru" să-şi reprezinte ţara.

"Este o mare onoare. Pentru mine şi, mai ales, pentru Ucraina. Aş spune că este de două ori mai mare (ca onoare) şi, prin urmare, o responsabilitate foarte mare", a spus sportivul în vârstă de 27 de ani, care urma să concureze pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a participat anterior la ediţie de la PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), ultima cu puţin timp înainte de ofensiva rusească în Ucraina.

