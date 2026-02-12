Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”

Guardiola bate cu pumnul în masă: "El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem"
Manchester City se află pe locul secund în Premier League cu 53 de puncte.

”Cetățenii” au bifat 16 victorii și cinci rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri, în primele 26 de etape din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO.

Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”

În ultima etapă, Manchester City a învins-o cu 3-0 pe Fulham pe Etihad, iar după meci, Pep Guardiola, antrenorul ”cetățenilor”, a vorbit despre importanța pe care o are Bernardo Silva la echipa sa.

Tehnicianul spaniol a explicat că Bernardo Silva este de neînlocuit la Manchester City și că atunci când fotbalistul nu e pe teren trebuie să schimbe tot sistemul de joc.

”Bernardo Silva este de neînlocuit. Când Bernardo nu joacă acolo, trebuie să folosim un alt sistem. Pur și simplu, nu poate fi înlocuit”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Manchester City pregătește o ofertă fabuloasă: 114.000.000€

Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul celor de la Nottingham Forest, este principala țintă a ”cetățenilor” pentru perioada de mercato din vară, iar pentru a-i convinge pe ”pădurari” să renunțe la internaționalul englez, City pregătește o ofertă fabuloasă.

Potrivit TEAMtalk, fosta campioană a Angliei pune la bătaie nu mai puțin de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 114 milioane de euro. 

Sunt șanse destul de mici ca Manchester City să obțină un preț mai bun, având în vedere că mijlocașul mai are un contract valabil pentru încă trei ani cu Nottingham Forest, iar cota sa de piață este în creștere datorită evoluțiilor din ce în ce mai bune.

