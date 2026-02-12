”Cetățenii” au bifat 16 victorii și cinci rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri, în primele 26 de etape din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO.

Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”

În ultima etapă, Manchester City a învins-o cu 3-0 pe Fulham pe Etihad, iar după meci, Pep Guardiola, antrenorul ”cetățenilor”, a vorbit despre importanța pe care o are Bernardo Silva la echipa sa.

Tehnicianul spaniol a explicat că Bernardo Silva este de neînlocuit la Manchester City și că atunci când fotbalistul nu e pe teren trebuie să schimbe tot sistemul de joc.

”Bernardo Silva este de neînlocuit. Când Bernardo nu joacă acolo, trebuie să folosim un alt sistem. Pur și simplu, nu poate fi înlocuit”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.