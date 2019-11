Contra a izbucnit: "Decizia a fost luata inainte de meci. Am demintate!" Selectionerul deranjat de atitudinea jucatorilor! "E o drama sa nu poti sa alergi!"

Cosmin Contra a rabufnit la conferinta de presa, dupa infrangerea cu 5-0 in fata Spaniei.

Selectionerul i-a acuzat pe jucatori pentru atitudinea pe care au aratat-o in fata Spaniei:

"Nu am reusit dupa meciul cu Suedia sa ridic moralul jucatorilor. I-am vazut cu capetele plecate, nu am reusit sa ajung la ei, sa ii fac sa intre foarte montati la acest meci. Daca ar fi marcat Puscas la 1-0, probabil acea adrenalina de a egala Spania la ea acasa ar fi montat jucatorii, din pacate nu s-a putut si nu imi face placere sa pierd la asemenea scor. Asa e fotbalul, intotdeauna antrenorii platesc pentru ceea ce se intampla pe teren. Jucatorii sunt cei care indiferent de atitudinea pe care o au, raman si merg mai departe", a spus selectionerul la conferinta de presa.

Contra a spus ca decizia de a renunta la echipa nationala fusese luata imediat dupa meciul cu Suedia:

"Decizia a fost luata inainte de meci, decizia mea. Demnitatea mea a fost inainte de meci. Imediat dupa meciul cu Suedia, decizia a fost luata, dar nu am putut sa o zic din cauza ca mai aveam un meci de disputat. Mi-am asumat toata responsabilitatea pentru ce s-a intamplat la echipa nationala, dar ar trebui sa faceti o analiza serioasa la ce se intampla in fotbalul romanesc si cu jucatorii romani. Nu e o drama sa pierzi cu Spania cu 5-0, dar e o mare drama sa ajungi pe <Wanda Metropolitano> impotriva Spaniei si nu poti sa alergi si sa ai o atitudine", a mai spus Contra

Cosmin Contra: "Mai au doua meciuri in martie si daca nu isi schimba atitudinea, nu se vor califica!"

"Am insistat foarte mult pe aceasta atitudine si pe cei 12.000 de romani care au venit sa ii vada, dar se pare ca mesajul nu a ajuns la ei. Singura explicatie e pierderea meciului cu Suedia, care i-a facut pe jucatori sa se relaxeze. Mai au doua meciuri in martie si daca nu isi vor schimba aceasta atitudine, atunci nu se vor califica!

Au incercat, dar cateodata trebuie sa te si pregatesti mental pentru un asemenea meci. E greu ca in timpul meciului sa poti sa faci ceva daca nu te pregatesti. Eu imi cer scuze fata de suporteri pentru ca nu am reusit sa fac mai mult Vrreau sa multumesc Federatiei pentru sansa pe care mi-au dat-o. A fost o mandrie sa fiu selectioner. Sper ca in martie o alta persoana sa ii faca fericiti, sa ajunga la jucatori, dar daca din partea jucatorilor nu va fi o schimbare, va fi foarte greu", a incheiat Cosmin Contra.