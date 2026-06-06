Chiar dacă numirea lui Iraola pare surprinzătoare la Liverpool, plecarea lui Arne Slot nu a fost deloc imprevizibilă. Olandezul, în ciuda unui prim sezon pe Anfield în care a câștigat titlul, într-adevăr, cu o echipă pe care a lăsat-o ”moștenire” predecesorul său, Jurgen Klopp, a bifat o stagiune extrem de săracă în al doilea an cu ”cormoranii”.

Liverpool a fost la limita unui eșec de proporții, în ideea în care a terminat campionatul pe locul 5 în clasament și a prins ultimul tren spre UEFA Champions League.

În acest sens, Andoni Iraola are o misiune clară pe Anfield. Să refacă din Liverpool o adevărată putere, cu care să se poată lupta la toate trofeele. Dar până acolo, tehnicianul va fi nevoit să gestioneze lotul ”cormoranilor”.

Prima ”victimă” pe care o poate face noul antrenor de la Liverpool: ”Merg cu ei în presezon și apoi o să vorbesc cu Iraola”

Primul jucător cu care Iraola se va confrunta se pare că va fi fotbalistul cotat la 13 milioane de euro de site-urile de sepcialitate, Federico Chiesa, italianul adus în urmă cu doi ani de la Juventus pentru 12 milioane de euro.

Atacantul lateral a explicat că va merge în stagiul de pregătire din vară cu Liverpool și, ulterior, va purta o discuție cu Iraola pentru a afla care este încadrarea lui la club. Chiesa își dorește să joace, iar Liverpool nu i-a îndeplinit, neapărat, această dorință până acum.

”Vreau să joc, dacă nu găsesc continuitate în Premier League o să merg în altă parte. În primul an la Liverpool, efectiv nu am jucat. Mă duc în cantonamentul din SUA și, apoi, o să vorbesc la club și cu noul antrenor Iraola și o să vedem”, a spus Federico Chiesa într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.