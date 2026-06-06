Fost antrenor în Superliga preia o națională plină de staruri. Suma uriașă pe care o va încasa ca selecționer

Antrenorul portughez în vârstă de 45 de ani a parcurs cu succes procesul de recrutare organizat de federația africană. Astfel, el bifează o nouă experiență internațională, după ce a rămas liber de contract în noiembrie 2025, la finalul scurtului său mandat pe banca formației din Copou.
Agentul Florin Vulturar a confirmat discuțiile, subliniind interesul existent pentru tehnician. Potrivit impresarului, de serviciile lusitanului, care a mai condus și Camerunul în trecut, s-au interesat inclusiv oficialii din Gabon.
„Da, e adevărat! Tony este noul selecționer al lui Mali. Este ceva fabulos pentru un antrenor tânăr, dar care, vă garantez, va ajunge la un nivel foarte mare. Tony este un antrenor foarte bun, cu principii de fotbal modern. Am avut negocieri destul de lungi, dar oferta financiară este una foarte bună pentru Tony”, a transmis reprezentantul lui Da Silva.
Milioane de dolari și fotbaliști din marile campionate ale Europei
Noua înțelegere semnată de Tony este una pe termen lung și stabilește un câștig potențial uriaș pentru antrenor: peste două milioane de dolari, în situația în care mandatul de trei ani va fi dus la bun sfârșit.
Selecționata statului Mali este recunoscută pentru un lot format din fotbaliști de înalt nivel, având o cotă de piață totală de 116,5 milioane de euro. Numai Mamadou Sangare, mijlocașul de la Lens, valorează 40 de milioane de euro. Echipa este completată de alte nume consacrate în fotbalul european, precum Yves Bissouma (Tottenham), Cheick Doucoure (Crystal Palace), El Bilal Toure (Beșiktaș) sau Dorgeles Nene (Fenerbahce).
„Nu ascund faptul că s-a discutat și cu naționala Gabonului, numai că proiectul din Mali a fost mai interesant. Trebuie menționat că valoarea lotului este mult peste valoarea de piață chiar și a naționalei noastre, ceea ce înseamnă că dispun de fotbaliști de top. În plus, avem o șansă acum mult mai bună ca să putem aduce în România jucători de valoare și în campionatul nostru. O să am date, informații mult mai bune legate de valoarea jucătorilor de acolo”, a mai zis Vulturar.
Tony Da Silva va debuta oficial pe banca tehnică în luna septembrie. Mali își va începe atunci parcursul în preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni, urmând să evolueze în Grupa K, alături de reprezentativele din Capul Verde, Rwanda și Liberia.