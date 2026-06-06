Fost antrenor în Superliga preia o națională plină de staruri. Suma uriașă pe care o va încasa ca selecționer

Antrenorul portughez în vârstă de 45 de ani a parcurs cu succes procesul de recrutare organizat de federația africană. Astfel, el bifează o nouă experiență internațională, după ce a rămas liber de contract în noiembrie 2025, la finalul scurtului său mandat pe banca formației din Copou.

Agentul Florin Vulturar a confirmat discuțiile, subliniind interesul existent pentru tehnician. Potrivit impresarului, de serviciile lusitanului, care a mai condus și Camerunul în trecut, s-au interesat inclusiv oficialii din Gabon.

„Da, e adevărat! Tony este noul selecționer al lui Mali. Este ceva fabulos pentru un antrenor tânăr, dar care, vă garantez, va ajunge la un nivel foarte mare. Tony este un antrenor foarte bun, cu principii de fotbal modern. Am avut negocieri destul de lungi, dar oferta financiară este una foarte bună pentru Tony”, a transmis reprezentantul lui Da Silva.