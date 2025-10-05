Mircea Lucescu a surprins la anunțarea lotului pentru meciurile cu Moldova și Austria.



Selecționerul a chemat pentru prima dată la națională un jucător necunoscut publicului larg: Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de 21 de ani de la Hermannstadt.



Născut la Roma, din părinți români, Ciubotaru e la prima convocare la seniori, după ce a bifat un singur meci la România U21.



Evoluțiile sale din Superligă nu au trecut neobservate: 10 partide solide și un assist în acest sezon, suficiente pentru a-l convinge pe „Il Luce”.



Cine e Kevin Ciubotaru, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria



Convocarea vine într-un moment cheie, în contextul suspendării lui Nicușor Bancu pentru duelul cu Austria. Ciubotaru va concura pentru un loc în stânga apărării cu Alexandru Chipciu și Raul Opruț.



Tânărul fundaș a fost remarcat și de Gigi Becali după victoria lui Hermannstadt în Giulești: „Mi-a plăcut, l-am întrebat pe MM, eu credeam că e atacant, dar e fundaș. E bun, are control, încredere în el. E copil, dar se distra cu fundașii Rapidului”



Ciubotaru a crescut fotbalistic în Italia și Austria, a trecut pe la Rapid Viena, Parma și Rangers, iar din 2023 joacă la Hermannstadt. 150.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

