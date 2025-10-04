Saibari a deschis scorul în minutul 23, iar Dennis Man a punctat pentru 2-0 în minutul 40, după o nesincronizare în defensiva gazdelor și o interceptare foarte bună a lui Joey Veerman.

Controversa apărută în Olanda după Zwolle - PSV

Man a șutat cu stângul și nu i-a dat nicio șansă portarului lui PEC Zwolle. Apoi, Man i-a întors favoarea lui Veerman și a oferit assistul la golul olandezului din minutul 67.

Cu doar câteva minute înainte de golul la care Man a oferit pasa decisivă, a avut loc o controversă majoră. PEC Zwolle a rămas în zece jucători după ce Tristan Gooijer a văzut direct cartonașul roșu din partea centralului Alex Bos pentru o intrare dură asupra lui Veerman.

Jucătorii lui PEC Zwolle au protestat, însă arbitrul și-a păstrat decizia, iar presa olandeză vorbește despre o decizie controversată a arbitrului. Reacțiile fanilor au fost împărțite.

”Public dificil. Nici Veerman nu are vreo vină că un adversar se aruncă spre el ca un nebun”, a scris unul dintre fani pe platforma X, în timp ce alt utilizator s-a arătat indignat de decizia centralului: ”Toată lumea ştie că dacă ar fi fost invers, nu s‑ar fi dat cartonaş roşu”.

VIDEO Intrarea pentru care Tristan Gooijer a fost eliminat

