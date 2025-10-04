Rapid s-a impus clar, scor 3-1, în fața celor de la Farul Constanța. Giuleștenii au început perfect, iar după doar nouă minute au deschis scorul prin Dobre, care a deviat în poartă o minge trimisă din corner de Claudiu Petrila. Koljic a majorat avantajul în minutul 20, după o acțiune splendidă pe flancul stâng, începută tot de Dobre.



Farul a avut o tresărire de orgoliu în repriza a doua. Ionuț Vînă a redus din diferență cu un șut superb în minutul 56, dar Rapid a închis tabela după doar zece minute, prin același Alex Dobre, care a stabilit scorul final: 3-1.



Costel Gâlcă, nemulțumit: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea



La final, antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a recunoscut că nu este complet mulțumit de evoluția echipei, în special după pauză.



Mai mult, antrenorul giuleștenilor a oferit și o actualizare despre starea de sănătate a lui Borza, dar și despre Koljic și Cristi Manea.



„Am spus că era important să luăm cele trei puncte, era important pentru încrederea noastră. Bineînțeles, trebuie să jucăm și a doua repriză, hai să zic, nu la fel, dar putem face mai mult în atac, să ajungem la poarta adversă. Nu am reușit, pentru că au pus presiune pe noi. Am intrat cu puțină frică.



Cu siguranță, v-am spus, antrenamentele sunt foarte reușite, dar trebuie să spun că am jucat și împotriva unui adversar agresiv. Ce spuneam mai devreme, caută profunzimea, au calitate și atunci ne-a fost mult mai greu. Dar ne dorim ca pe viitor să arătăm mult mai bine în toate aspectele.



Am pierdut, practic, controlul meciului în a doua repriză. Am spus, chiar și în a doua repriză, dacă încercau să vină să facă presing, reușeam să îi scoatem din joc. Am făcut câteva schimbări de direcție, de aceea am și marcat două goluri.

Am avut și o ocazie mare cu care am fi putut decide meciul la pauză. Dar în repriza a doua am pierdut mijlocul terenului.

Prea multă frică, cel puțin așa văd eu din afară. Trebuie să avem mai multă personalitate, să jucăm, să avem mai multă răbdare la construcție și, cum am spus, am fi putut găsi spațiile în spatele defensivei, pentru că era o echipă care urca foarte sus.



(n.r. - despre Koljic și Manea) Bineînțeles, v-am spus că Koljic este într-o formă foarte bună, astăzi a și marcat și mă bucur pentru el. A făcut un meci bun, atât cât a putut. Dar trebuie să punctez că și Manea a intrat cu o atitudine foarte bună, a ajutat foarte mult echipa. Manea a crescut mult, a făcut un progres important după accidentare. Merită să ajungă la echipa națională. Știți că jucătorii au perioade mai proaste și vor să plece în altă parte. Sper ca ei sau alții care vor să facă asta să o facă la finalul campionatului. E important să aibă continuitate.



E important să fim toți uniți, să ne gândim la echipă, nu doar la cele personale.



Alex Dobre este un jucător important, la fel ca Petrila, care au un 1 contra 1 foarte bun și, ori de câte ori au mingea, pun în dificultate apărările adverse. A pus în dificultate apărarea adversă și mă bucur pentru el.



E important pentru noi că am câștigat. Am luat cele trei puncte. E important să câștigăm, să avem jocuri bune, asta e important pentru noi și pentru suporterii noștri.



(n.r. - despre Borza) Din punctul meu de vedere, 4-6 săptămâni, dar nu cred că va intra cu echipa până în decembrie. Până atunci, nu știu. E punctul meu de vedere, poate greșesc!”, a spus Costel Gâlcă la finalul meciului.



Pentru Farul, e al patrulea meci consecutiv fără victorie, iar echipa lui Ianis Zicu rămâne pe locul 8.



La poli opuși se află trupa lui Gâlcă, care a urcat pe prima poziție în campionat cu 25 puncte. În spatele lor se află Craiova cu 24, oltenii având un meci în minus.

