Deși nu este decât un meci amical, seara a început rău pentru tricolori. Louis Munteanu s-a accidentat înaintea partidei, la încălzire, și a fost înlocuit cu Denis Drăguș.

După doar 10 minute scurse din meciul de pe Arena Națională, canadienii au reușit să deschidă scorul la o fază fixă.

În minutul 11, la o lovitură liberă executată la poarta apărată de Horațiu Moldovan, Nicușor Bancu l-a scăpat din marcaj pe cel mai bine cotat jucător al Canadei, Jonathan David, care s-a înălțat și a deviat cu capul în poarta tricolorilor.

În minutul 22, Canada a făcut 2-0, după o gafă impardonabilă comisă de Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale.

