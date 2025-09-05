GALERIE FOTO Tricolorii, conduși după doar 10 minute! Cine este vinovat la primul gol al Canadei

Tricolorii, conduși după doar 10 minute! Cine este vinovat la primul gol al Canadei Nationala
România se duelează cu reprezentativa Canadei într-un meci amical, înainte de duelul cu Cipru, programat pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale. 

Deși nu este decât un meci amical, seara a început rău pentru tricolori. Louis Munteanu s-a accidentat înaintea partidei, la încălzire, și a fost înlocuit cu Denis Drăguș.

Nicușor Bancu, vinovat la golul lui Jonathan David

După doar 10 minute scurse din meciul de pe Arena Națională, canadienii au reușit să deschidă scorul la o fază fixă.

În minutul 11, la o lovitură liberă executată la poarta apărată de Horațiu Moldovan, Nicușor Bancu l-a scăpat din marcaj pe cel mai bine cotat jucător al Canadei, Jonathan David, care s-a înălțat și a deviat cu capul în poarta tricolorilor. 

În minutul 22, Canada a făcut 2-0, după o gafă impardonabilă comisă de Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale.

