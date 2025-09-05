Canadienii au început bine partida de pe Arena Națională și au deschis scorul în minutul 11 prin Jonathan David. Avantajul oaspeților a fost dublat în minutul 22, prin Ahmed, care a profitat de o gafă uriașă a lui Horațiu Moldovan.

Portarul naționalei, gafă uriașă și un gol cadou pentru Canada



Rămas singur cu extrema stângă a Canadei, Horațiu Moldovan a încercat un dribling, dar adversarul său a recuperat mingea și a înscris din cădere, în poarta goală. Imediat, camerele TV l-au surprins pe portarul de la Real Oviedo vizibil frustrat.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru și are ocazia, prin confruntarea cu Canada, să se ”încălzească” pentru duelul din preliminariile turneului final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

