Ce-ai făcut, Horațiu?! Portarul naționalei, gafă uriașă și un gol cadou pentru Canada
Meciul dintre România și Canada se dispută pe Arena Națională din București și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

romania canada Canada Horatiu Moldovan
Canadienii au început bine partida de pe Arena Națională și au deschis scorul în minutul 11 prin Jonathan David. Avantajul oaspeților a fost dublat în minutul 22, prin Ahmed, care a profitat de o gafă uriașă a lui Horațiu Moldovan.

Portarul naționalei, gafă uriașă și un gol cadou pentru Canada

Rămas singur cu extrema stângă a Canadei, Horațiu Moldovan a încercat un dribling, dar adversarul său a recuperat mingea și a înscris din cădere, în poarta goală. Imediat, camerele TV l-au surprins pe portarul de la Real Oviedo vizibil frustrat.

Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru și are ocazia, prin confruntarea cu Canada, să se ”încălzească” pentru duelul din preliminariile turneului final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Echipele de start pentru România - Canada:

  • România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Munteanu, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
  • Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
  • Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
România - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție
România - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție
Cele mai tari imagini surprinse la România - Canada
Ce ghinion! Accidentarea pentru care Louis Munteanu a fost înlocuit de urgență la meciul cu Canada
”Eu sunt stelist!” Miodrag Belodedici, pus să aleagă între FCSB și Steaua Roșie Belgrad
Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul România - Canada
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

România - Canada 0-2, ACUM, pe Sport.ro! Denis Drăguș, aproape să reducă din diferență cu o super execuție

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

