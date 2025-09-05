În minutul 22, Horațiu Moldovan a oferit faza meciului, dar din motive greșite. Portarul României a încercat să dribleze un adversar, însă a fost deposedat și i-a pasat practic lui Ali Ahmed, care a înscris pentru 2-0.

Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan „Ce cadou!”

Jurnaliștii canadieni nu au ratat ocazia să comenteze momentul: „Ce cadou! Presat de timp și spațiu, la propriu) portarul român Horațiu Moldovan a făcut o greșeală mare, oferind echipei Canadei al doilea gol al serii!”, au scris cei de la Canucks Abroad.

Ahmed, mijlocașul de 23 de ani al celor de la Vancouver Whitecaps, a reușit astfel primul său gol pentru naționala Canadei, chiar pe Arena Națională.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-0 pentru Canada, înainte de pauză.

Echipele de start: