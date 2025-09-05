În minutul 22, Horațiu Moldovan a oferit faza meciului, dar din motive greșite. Portarul României a încercat să dribleze un adversar, însă a fost deposedat și i-a pasat practic lui Ali Ahmed, care a înscris pentru 2-0.
Reacția canadienilor după tontogolul primit de Horațiu Moldovan „Ce cadou!”
Jurnaliștii canadieni nu au ratat ocazia să comenteze momentul: „Ce cadou! Presat de timp și spațiu, la propriu) portarul român Horațiu Moldovan a făcut o greșeală mare, oferind echipei Canadei al doilea gol al serii!”, au scris cei de la Canucks Abroad.
Ahmed, mijlocașul de 23 de ani al celor de la Vancouver Whitecaps, a reușit astfel primul său gol pentru naționala Canadei, chiar pe Arena Națională.
La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-0 pentru Canada, înainte de pauză.
Echipele de start:
- România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
- Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
- Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
- Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David