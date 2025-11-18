Cea mai bună variantă pentru echipa națională! Cămătaru l-a numit imediat

Tricolorii lui Mircea Lucescu au ratat șansa de a se califica direct la Campionatul Mondial din 2026 și nu vor încheia mai sus de poziția a treia în Grupa H, după înfrângerea 1-3 din Bosnia.

România va fi totuși la baraj datorită clasării din Nations League, dar nu va fi cap de serie la tragerea la sorți

Rodion Cămătaru îi ia apărarea lui Mircea Lucescu! Pe cine vede potrivit pentru postul de selecționer

Rodion Cămătaru a vorbit despre ultimul rezultat al naționalei României și i-a luat apărarea lui Mircea Lucescu, care este văzut de mai multe persoane avizate drept principalul vinovat pentru ratarea calificării.

„Îl cunosc bine pe nea Mircea și vă pot spune că el nu va lăsa lucrurile neterminate. Nea Mircea nu își dorește să iasă în acest fel din fotbal, iar în Bosnia nu a fost deloc vina lui. România a jucat o primă repriză perfectă, am intrat la cabine cu 1-0 și totuși am pierdut.

A avut nea Mircea ocaziile alea de gol ale lui Mihăilă și Man? Ba chiar Dennis Man a avut vreo două sau trei, nu? Păi, dacă noi nu marcam din faze clare de gol, ce vină are acum nea Mircea?” a spus Rodion Cămătaru, conform Pro Sport.