Cea mai bună variantă pentru echipa națională! Cămătaru l-a numit imediat
Naționala României își va afla joi adversara din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii lui Mircea Lucescu au ratat șansa de a se califica direct la Campionatul Mondial din 2026 și nu vor încheia mai sus de poziția a treia în Grupa H, după înfrângerea 1-3 din Bosnia.

România va fi totuși la baraj datorită clasării din Nations League, dar nu va fi cap de serie la tragerea la sorți

Rodion Cămătaru îi ia apărarea lui Mircea Lucescu! Pe cine vede potrivit pentru postul de selecționer

Rodion Cămătaru a vorbit despre ultimul rezultat al naționalei României și i-a luat apărarea lui Mircea Lucescu, care este văzut de mai multe persoane avizate drept principalul vinovat pentru ratarea calificării.

„Îl cunosc bine pe nea Mircea și vă pot spune că el nu va lăsa lucrurile neterminate. Nea Mircea nu își dorește să iasă în acest fel din fotbal, iar în Bosnia nu a fost deloc vina lui. România a jucat o primă repriză perfectă, am intrat la cabine cu 1-0 și totuși am pierdut.

A avut nea Mircea ocaziile alea de gol ale lui Mihăilă și Man? Ba chiar Dennis Man a avut vreo două sau trei, nu? Păi, dacă noi nu marcam din faze clare de gol, ce vină are acum nea Mircea?” a spus Rodion Cămătaru, conform Pro Sport.

Fostul atacant de la Universitatea Craiova și Dinamo consideră că Mircea Lucescu ar trebui să rămână pe banca naționalei și pentru acest baraj, dar a cântărit și varianta venirii lui Ladislau Boloni.

„El nu va pleca de la națională atât timp cât România are șanse de calificare prin acest baraj, iar treaba lui nea Mircea nu s-a încheiat. El știe cel mai bine care este atmosfera de la lot, știe cel mai bine și forma jucătorilor. Iar alt selecționer dacă vine, în mod sigur va pune ca și condiție să nu i se pună în cârcă barajul. Treaba lui va începe cu obiectiv din preliminariile următoare. Am văzut și eu că se vorbește despre Loți Boloni.

Și mie îmi place ca antrenor, îmi e și prieten, dar eu îl știu bine pe Loți… El nu vine în orice condiții la națională. Eu zic că Mircea Lucescu e cea mai bună soluție, iar el va știi să pregătească din timp acest baraj, chiar dacă nu mai este ca pe timpurile mele ca să stai pe la națională înainte de un meci important în pregătire 10-14 zile. Iar la acest baraj Mircea Lucescu și-a câștigat pe teren și pe bancă dreptul să participe. El este cel mai îndreptățit să o facă”, a adăugat Cămătaru.

Detaliile despre barajul pentru CM 2026 din Liga Națiunilor  

România poate să joace în primul baraj pentru CM 2026, în urma parcursului impecabil din Liga Națiunilor, cu Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. 

Tragerea la sorți a partidelor de la barajul pentru CM 2026 este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00. 

Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4, printre care se numără și România, vor evolua în deplasare. 

Confruntările decisive ulterioare, cele în urma cărora naționalele vor obține biletul pentru CM, se vor desfășura pe 31 martie 2026.

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI
Decizie finală în privința lui Mircea Lucescu! FRF a hotărât în ce condiții rămâne pe bancă la baraj
Jucătorul lui FCSB are planuri mari: "Sper să ajung cât mai repede la naționala de seniori"
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa României | Toate duelurile serii
Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat în meciul cu Cristiano Ronaldo
„Așa e când crești într-o țară mică.” Simona Halep a pomenit România și a dezvăluit ce nu îi lipsește din circuitul WTA
Poți să conduci atât? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro câți kilometri a alergat în ultimele două decenii
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?

Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el”



Jucătorul lui FCSB are planuri mari: "Sper să ajung cât mai repede la naționala de seniori"
„Așa e când crești într-o țară mică.” Simona Halep a pomenit România și a dezvăluit ce nu îi lipsește din circuitul WTA
Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat în meciul cu Cristiano Ronaldo
Poți să conduci atât? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro câți kilometri a alergat în ultimele două decenii
Preliminarii CM 2026, de la 21:45 | Austria - Bosnia, cine merge la Campionatul Mondial din grupa României | Toate duelurile serii
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Cum a reacționat Ladislau Boloni când a fost întrebat dacă preia echipa națională a României
Ladislau Boloni a dat verdictul despre Ianis Hagi
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
