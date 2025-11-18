Tricolorii mai au o șansă datorită rezultatelor bune din Nations League care au calificat echipa națională la baraj, dar vor avea o misiune complicată având în vedere posibilii adversari .

România a pierdut la Zenica cu Bosnia, scor 1-3 , și nu poate încheia Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026 mai sus de locul trei. Astfel, tricolorii lui Mircea Lucescu au ratat calificarea directă, dar și prezența la barajul de calificare din postura de cap de serie.

În emisiunea Fața la Joc, care are loc în fiecare luni, în direct la PRO TV, Costin Ștucan i-a avut invitați pe Răzvan Raț, Florin Gardoș și pe Cătălin Oprișan.

Aceștia au discutat despre situația complicată de la echipa națională, iar una dintre discuții a fost legată de o posibilă demitere a lui Mircea Lucescu, având în vedere rezultatele și jocul slab ale României.

Răzvan Raț a fost întrebat ce decizie crede că ar fi potrivită în cazul lui Mircea Lucescu, iar fostul jucător al antrenorului de 80 de ani e de părere că ar „Il Luce” ar trebui să rămână pe banca echipei naționale pentru acest baraj de calificare.

„Nu e bine, ne așteptam cu siguranță la mai mult. A fost o grupă accesibilă și dacă 'o puneam înainte' nu cred că o nimeream mai bine de atât. Mai departe s-a dovedit că nu a fost bună și mai băgăm o fisă.

(n.r. Ar trebui să rămână Lucescu la baraj?) Da. De ce să fie demis?! Facem abstracție de cine este antrenor, dai afară un antrenor ca să aduci altul pentru barajul ăsta?! Noi vorbim în contextul de acum, crezi că funcționează un șoc la echipă?!

Dacă să zicem că vine Edi Iordănescu și nu ne calificăm după îl dai afară, păi a ratat obiectivul, nu?!”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.

