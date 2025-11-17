Chiar dacă tricolorii au deschis scorul în prima repriză, jocul naționalei s-a prăbușit în actul secund când bosniacii au marcat de trei ori, iar Denis Drăguș a fost eliminat.

Bosniacii l-au atacat din nou pe Mircea Lucescu

După meci, Mircea Lucescu s-a plâns de condițiile întâlnite la Zenica și de ostilitatea cu care a fost întâmpinată delegația României. Declarațiile selecționerului nu le-a picat deloc bine bosniacilor, care au lansat un atac la adresa legendarului antrenor.

Atacul a continuat și la două zile după meci. Bosniacii au urmărit conferința de presă susținută de Mircea Lucescu înainte de meciul cu San Marino și au reacționat. Jurnaliștii de peste hotare au scris că selecționerul României ”a luat-o razna” în momentul în care a fost întrebat dacă se va afla pe banca naționalei și la barajul din luna martie.

”După Zenica, Lucescu a luat-o razna și la conferința de presă din România: a părăsit sala din cauza întrebărilor jurnaliștilor!”, au titrat jurnaliștii de la Sportsport.ba, care mai apoi au continuat:

”După meci, antrenorul României, Mircea Lucescu, a fost foarte supărat pe arbitri, pe fani, pe minge, pe tot. Doar pe el însuși și pe jucătorii săi nu era supărat.

Nici două zile mai târziu, furtuna nu s-a potolit în ceea ce-i privește pe români, iar noi probleme l-au supărat pe Lucescu. România va juca acasă împotriva San Marino, iar la conferința de presă, Lucescu a fost întrebat dacă se gândește să părăsească funcția de selecționer al României. Nu i-a plăcut și și-a pierdut cumpătul”.

Conferința de presă susținută de Mircea Lucescu

