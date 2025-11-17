Naționala nu a izbutit să încheie grupa de calificare pe locul al doilea, astfel că pe tricolori îi va aștepta un duel de foc în primăvară.

Cum poate rămâne Mircea Lucescu pe banca naționalei la baraj

Între timp se vorbește din nou despre plecarea lui Mircea Lucescu. Selecționerul în vârstă de 80 de ani a fost întrebat în legătură cu acest subiect și la conferința de presă premergăoare jocului cu San Marino, iar insistențele reporterilor l-au enervat teribil.

”Nu vă răspund dacă o să mai fiu eu și la baraj, vorbim doar despre meciul de mâine. Nu știu dacă o să mai fiu eu la baraj, am o vârstă, cine știe, poate mă îmbolnăvesc, Doamne ferește, până în martie”, a spus Lucescu la conferință, însă a mai precizat: ”Eu nu pot fi demis. Doar eu mă pot demite”.

Viitorul selecționerului este, însă, în continuare incert. Conform Golazo, Federația Română de Fotbal va decide după meciul cu San Marino dacă naționala merge la baraj cu Mircea Lucescu. Se pare că Răzvan Burleanu va purta o discuție cu Mircea Lucescu. În cazul în care selecționerul crede că poate duce naționala la turneul final, va rămâne pe bancă. În caz contrar, va fi înlocuit.

VIDEO Conferința de presă a lui Mircea Lucescu înainte de România - San Marino

