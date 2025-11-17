Miza locului doi era importantă pentru ”tricolori”. Chiar dacă noi avem barajul asigurat prin intermediul Nations League, am fi avut parte de un traseu mai ușor dacă am fi terminat preliminariile Mondialului pe locul doi, dar și șansa de a fi gazde în primul meci.



”Tricolorii” vor termina pe locul trei în această grupă, în contextul în care, înainte de startul preliminariilor, ne gândeam serios la o calificare directă la turneul final.



Înainte de meciul cu San Marino, ultimul din aceste preliminarii, s-a discutat foarte mult despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să plece de pe banca echipei naționale. În acest context, Basarab Panduru, fostul internațional, a avut un discurs dur.



Basarab Panduru: ”Cum să fim sub Cipru?”



„În grupa asta, ar fi făcut cineva mai puțin? Am auzit întrebându-se dacă ar fi făcut cineva mai mult. Dar ar fi făcut cineva mai puțin?



Da?! Bă, las-o-ncolo! Las-o-ncolo! Când am fost cel mai jos, pe ultimul loc în Liga Națiunilor, a venit apoi grupa de calificare și ne-am calificat. Dacă vii și îmi spui că tot ce s-a întâmplat în fotbal în ultimii 10 ani ne duce mâine să fim sub Cipru, înseamnă că avem o problemă mare de tot, că ceva nu este în regulă. Problemă nu mare, ci atomică! Din cale afară!



Cum să fim sub Cipru? De ce am fi? Nu se poate! Da, era să pierdem acolo, dar după ce am avut 2-0. Dacă suntem sub Cipru sau ajungem într-o zi acolo, cred că e o mare problemă”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



Detaliile despre barajul pentru CM 2026 din Liga Națiunilor



România poate să joace în primul baraj pentru CM 2026, în urma parcursului impecabil din Liga Națiunilor, cu Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.



Tragerea la sorți a partidelor de la barajul pentru CM 2026 este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.



Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4, printre care se numără și România, vor evolua în deplasare.



Confruntările decisive ulterioare, cele în urma cărora naționalele vor obține biletul pentru CM, se vor desfășura pe 31 martie 2026.

