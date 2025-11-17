După 1-3 la Zenica contra Bosniei, România a pierdut orice șansă la o clasare pe locul 2 în grupa de calificare, însă are asigurată prezența la barajul pentru Cupa Mondială din martie datorită parcursului din Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu: "Nu mă demite nimeni. Eu mă demit"



Meciul cu San Marino, de marți seară, ar putea fi ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei. Selecționerul a lăsat de înțeles în ultima perioadă că nu intenționează să stea pe bancă și la barajul din martie.



Întrebat dacă va continua la prima reprezentativă și după meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a refuzat orice comentariu: "Întrebați-mă de jocul de mâine. Ăsta e cel mai important acum. În rest, ce va fi, vom vedea", a spus selecționerul, la conferința de presă.

Ulterior, Lucescu a reiterat ideea potrivit căreia nu poate fi demis de la echipa națională.

Întrebat cine are cea mai mare vină pentru ratarea calificării la Cupa Mondială din preliminarii, Lucescu a răspuns: "Eu! Eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultate. Ei sunt responsabili de joc. Altceva vrei? Mă întrebi când mă demit? Că eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nu e nicio problemă".

Mircea Lucescu: "Am o vârstă. Poate mă îmbolnăvesc, până în martie mai e ceva timp"

Reporterii prezenți la conferință au insistat cu privire la play-off-ul din martie, iar Mircea Lucescu a sugerat din nou că România ar putea avea un nou selecționer: "Nu se știe dacă eu voi mai fi la baraj. Echipa se construiește, dar vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă. Cine știe, poate mă îmbolnăvesc și Doamne ferește! Până în martie mai e ceva timp".

În finalul conferinței de presă, Lucescu a fost întrebat cine ar putea fi succesorul său: "De când am venit, tot timpul sunt întrebat când îmi dau demisia. Voi greșiți! Am spus eu că nu sunt sigur că nu voi rămâne? Am spus că nu vreau să discut și că vom vedea ce se va întâmpla. Am răspuns! Mă tot frecați, vreți să ajung la același lucruri ca să spun că nu voi mai fi". Ulterior, "Il Luce" s-a ridicat și a părăsit conferința.

