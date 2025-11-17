România a „reușit“ să facă din eliminarea lui Denis Drăguș, la Zenica, o fază simplă în care singurul verdict logic era eliminarea, un caz de dezbatere națională.

Acest episod confirmă mentalitatea dominantă din fotbalul românec, cum că „arbitrul e de vină“. În realitate, Drăguș a văzut „roșu“ pe deplin meritat pentru un picior ridicat prea mult, la nivelul capului adversarului.

În stilul său caracteristic, selecționerul Mircea Lucescu a desființat eliminarea atacantului, la câteva minute după terminarea partidei. „Jucătorul bosniaca venit din spate. A simulat, iar arbitrul nu s-a mai gândit, cum a făcut la Marius (n.r. – la faza în care Marius Marin a fost umplut de sânge), a scos cartonașul roșu. El (n.r. – Drăguș) era cu fața spre minge. A ridicat piciorul, dar nu era în luptă cu adversarul, adversarul a venit din spate. Nu a fost o lovitură. A simulat bosniacul și arbitrul a dat roșu“, a spus Lucescu, sâmbătă, după înfrângerea de la Zenica.

Lucescu spune acum cu totul altceva: „A intrat fără să gândească“

Astăzi, la conferința sa de dinaintea meciului cu San Marino (mâine, ora 21:45, Ploiești), Mircea Lucescu a avut un cu totul alt discurs! De parcă, despre aceeași fază cu eliminarea lui Drăguș a vorbit alt om. Pentru că, de această dată, „Il Luce“ a pus tunurile pe atacantul său pe care, acum două zile, îl prezentase despre victima arbitrului Michael Oliver!

„Nu poți intra în felul acesta în teren! Sunt jucători care intră așa, fără să gândească înainte. Ca jucător profesionist trebuie să îți vizualizezi pașii pe care trebuie să îi faci în orice moment. Am crezut și cred în calitățile lui extraordinare. Rar găsești astfel de jucători. Rapiditate, tehnică, forță, dribbling. Dar trebuie să își pună la punct mintea de profesionist! Nu am avut nicio discuție cu Drăguș, după meciul cu Bosnia. Nici măcar nu l-am mai văzut. Dacă nu-și face ordine în cap, atunci ratează tot! De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el“, a spus Mircea Lucescu.

