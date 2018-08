Ce spune Burleanu despre naturalizarea lui Gnohere: "Noi, ca federatie, am propus acest lucru!"

Razvan Burleanu, presedintele FRF, spune ca Gnohere este un jucator foarte bun si ca procesul de naturalizare ar putea avea loc in cazul sau. Totusi, decizia ii va apartine in totalitate lui Cosmin Contra.

Burleanu spune ca Federatia a facut demersurile pentru a usura procesul de naturalizare al fotbalistilor. Chiar si asa, el dureaza ceva timp, iar Gnohere nu ar putea fi luat, de exemplu, in lotul pentru meciurile cu Serbia si Muntenegru, din Liga Natiunilor.

In acelasi timp, el spune ca sunt si alti jucatori care merita atentie in privinta naturalizarii, unul dintre ei fiind Postolachi.

"Noi ca federatie am propus o modificare a legislatiei astfel incat sa se poata largi baza de selectie la loturile nationale. Si azi se poate acorda cetatenia romana mult mai usor pentru cei care joaca in interiorul granitelor. Cat timp un jucator poate ajuta la indeplinirea obiectivelor, eu sunt pentru. Gnohere joaca foarte bine in momentul de fata la FCSB. Daca poate sau nu poate ajuta nationala este o intrebare care trebuie adresata selectionerului.



In mod cert el e un jucator care a demonstrat ca e foarte talentat. Pacat ca are 30 de ani. Daca avea vreo 23 cu siguranta era o miza mult mai mare pentru noi. Daca vine selectionerul si spune ca vrea naturalizarea, eu sunt de acord, bineinteles. Noi ca administratie reprezentam suportul pentru tot ceea ce inseamna loturi nationale. Daca un antrenor isi va dori un jucator, atunci cu siguranta vom face tot ce putem pentru ca el sa evolueze la lotul national. La fel cum am facut cu Postolachi (moldoveanul Virgiliu Postolache - n.red.).



Gnohere are vreo 30 de ani in momentul de fata. E o procedura prin care un stat poate acorda cetatenia. Deci Cosmin Contra trebuie sa ia in calcul si acest lucru, ca unui jucator nu i se poate acorda cetatenia dupa o zi pe alta. Dar sunt cu siguranta multi alti jucatori tineri in Romania care pot face parte la un moment dat din lotul reprezentativei. In niciun caz nu il poti avea pe Gnohere pentru meciurile nationalei din luna septembrie. Asta e clar", a declarat Burleanu la DigiSport.