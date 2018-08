Rednic a facut oferta pentru Bizonul golgheter! Ce suma a pus pe masa pentru a-l transfera in Arabia

Mircea Rednic recunoaste ca a discutat cu Gigi Becali transferul lui Gnohere.

Mircea Rednic, omul care l-a adus pe Gnohere in Romania, a vrut sa-l transfere in aceasta vara la Al Faisaly, in Golf. El i-a convins pe arabi sa ofere 1.5 milioane euro, dar spune ca Gigi Becali a cerut mai mult si mutarea a picat.

"Este adevarat. Oferta a fost de 1.5 milioane euro pentru Buzon. A facut-o fii-mea, Luana, desi eu am rugat-o sa o lase pe Anamaria Prodan sa se ocupe. Becali a refuzat, marind pretul. Nu stiu acum daca o sa mai facem alta oferta pentru Gnohere", a spus Rednic, citat de publicatia Fanatik.

Rednic l-a adus pe Gnohere in Romania in 2015. Alaturi de Essombe, el a facut un prim sezon bun la Dinamo. Doi ani mai tarziu, a ajuns la FCSB.

8 goluri in 9 meciuri are Bizonul in acest sezon.