60 de milioane de euro pentru ultimul transfer! Surpriza pregatita de Real Madrid

A primit acordul lui Lopetegui.

Cu patru zile inainte de incheierea perioadei de transferuri, orice se poate intampla la Real Madrid. Semnalele de pe Santiago Bernabeu spun ca surprizele nu s-au incheiat.

Un jucator de la Chelsea are deja unda verde din partea lui Lopetegui si ar putea ajunge la Real in schimbul unei sume impresionante, scrie Don Balon.

Spaniolii se afla in cautarea unui fundas stanga, iar Marcos Alonso, actualul jucator din Premier League este una dintre optiunile Realului.

Englezii au stabilit si suma de transfer pentru acesta - 60 de milioane de euro.

Dupa ce l-a cedat pe Theo Hernandez, sub forma de imprumut, la Real Sociedad si cu un Reguilon care nu poate fi considerat o alternativa pentru Marcelo, Julen Lopetegui urmareste sa-l aduca in echipa sa pe Alonso.

Marcos Alonso are 27 de ani si a crescut la Real Madrid. Acesta a ajuns la Chelsea in 2016, fiind transferat de la Fiorentina in schimbul sumei de 30 de milioane de euro.