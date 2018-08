Real Madrid da o noua lovitura pe piata transferurilor! Cum primeste 14 milioane de euro fara sa vanda vreun jucator

Real a refuzat sansa de a-l readuce la echipa.

Perioada de transferuri in La Liga este aproape de final iar una dintre ultimele lovituri este la un pas sa fie data de Sevilla! Aceasta poate face cel mai scump transfer din istoria clubului: ofera 40 de milioane de euro pentru Mariano Diaz, atacantul celor de la Olympique Lyon! Conform Marca, mutarea poate fi confirmata in orele urmatoare.

Mariano Diaz ar putea reveni astfel in Spania dupa doar un an. El a fost vandut in vara lui 2017 de Real Madrid la Olympique Lyon cu 8 milioane de euro. Iar campioana Europei a pastrat dreptul de a-l readuce pe Mariano in cazul in care exista o oferta pentru acesta. Insa Real Madrid nu a dorit sa-l aduca si va primi 35% din suma de transfer.

Mariano a avut o prestatie remarcabila la Lyon, reusind 21 de goluri in 45 de partide in toate competitiile. Lyon ar obtine un profit de 18 milioane de euro intr-un an.