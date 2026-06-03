Echipa naţională a României a fost învinsă de Serbia, deţinătoarea titlului, cu scorul de 6-4 (2-1), marţi seara, în sferturile de finală ale Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2026, de la Bratislava (Slovacia).

Serbia - România 6-4 în sferturi. Serbia este campioana europeană en-titre

Serbia a condus cu 2-0 după primele minute de joc, prin golurile marcate de Stefan Bosnic (4) şi Cedomir Tomcic (6), dar Alin Marius Robu (21) a redus din diferenţă.

Jovan Bobar a refăcut ecartul (28), însă România a reuşit egalarea, graţie golurilor înscrise de Constantin Gabriel Dumitraşcu (33) şi Vlad Iulian Mocanu (41).

Campioana europeană a punctat de trei ori până la final, prin Marko Vujovic (44, 50+2) şi Jovan Bobar (46). Ultimul gol al partidei a fost reuşit de Alin Marius Robu (50+3).

România, de 6 ori campioană europeană, a jucat finala la ultimele trei turnee finale

România, care are şase titluri europene în palmares (ultimul în 2015), a pierdut ultimele trei finale la EMF EURO, 2018 la Kiev (1-4 cu Cehia), în 2022 la Kosice (0-1 cu Azerbaidjanul) şi în 2024 la Sarajevo (1-1, la finalul timpului regulamentar, 9-10 la loviturile de departajare, cu Serbia), scrie Agerpres.

În semifinale, Serbia va înfrunta Azerbaidjanul, iar Ungaria va întâlni Ucraina.