Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”

Inés García, creatoarea de conținut din Sevilla în vârstă de 21 de ani și partenera fotbalistului Lamine Yamal, s-a confruntat recent cu o situație neobișnuită în mediul online. Tânăra a dezvăluit prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram că platforma TikTok i-a restricționat accesul la propriul profil dintr-un motiv bizar: sistemul a considerat că nu a împlinit vârsta legală.

„Îmi blocaseră contul de TikTok și eram extrem de amărâtă. Eram amărâtă. Nu puteam posta nimic, nu puteam face nimic. Nici măcar nu puteam intra pe profilul meu pentru că spuneau că sunt minoră. Minoră... Am deja 21 de ani. Să fim serioși, respectați-mă!”, a transmis Inés García urmăritorilor săi.

Problema a fost în cele din urmă remediată, iar tânăra și-a recuperat pagina, clarificând pentru fani că nu a fost vorba despre o trecere voluntară la un profil privat, ci de o sancțiune temporară a rețelei.

„Așa că a trebuit să aștept să-mi revizuiască profilul... și gata. Îl am din nou activ. M-am întors și sperăm ca pentru mult timp să nu mai am probleme. Mi-l blocaseră”, a mai spus iberica.