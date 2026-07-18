Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”

Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inés García, partenera starului spaniol Lamine Yamal, a explicat pe rețelele de socializare de ce a dispărut de pe cunoscuta platformă cu puțin timp înaintea finalei Cupei Mondiale.

TAGS:
Lamine YamalInes GarciaCupa Mondialatiktok
Din articol

Inés García, creatoarea de conținut din Sevilla în vârstă de 21 de ani și partenera fotbalistului Lamine Yamal, s-a confruntat recent cu o situație neobișnuită în mediul online. Tânăra a dezvăluit prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram că platforma TikTok i-a restricționat accesul la propriul profil dintr-un motiv bizar: sistemul a considerat că nu a împlinit vârsta legală.

„Îmi blocaseră contul de TikTok și eram extrem de amărâtă. Eram amărâtă. Nu puteam posta nimic, nu puteam face nimic. Nici măcar nu puteam intra pe profilul meu pentru că spuneau că sunt minoră. Minoră... Am deja 21 de ani. Să fim serioși, respectați-mă!”, a transmis Inés García urmăritorilor săi.

Problema a fost în cele din urmă remediată, iar tânăra și-a recuperat pagina, clarificând pentru fani că nu a fost vorba despre o trecere voluntară la un profil privat, ci de o sancțiune temporară a rețelei.

„Așa că a trebuit să aștept să-mi revizuiască profilul... și gata. Îl am din nou activ. M-am întors și sperăm ca pentru mult timp să nu mai am probleme. Mi-l blocaseră”, a mai spus iberica.

  • Ines garcia
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Momente de relaxare înainte de finala cu Argentina

Incidentul digital s-a petrecut chiar înaintea duelului dintre Spania și Argentina de pe MetLife Stadium, care va decide câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Potrivit Marca, selecționerul Luis de la Fuente le-a acordat jucătorilor spanioli câteva ore libere după victoria din semifinale împotriva Franței.

Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a petrece acest timp alături de Inés García și de fratele său mai mic, Keyne, fotbalistul spaniol publicând o imagine cu cei trei zâmbind.

Mai mult, cuplul a vizitat și celebra zonă Times Square din New York. Acolo, cei doi au observat un panou publicitar uriaș în care apărea chiar jucătorul echipei naționale, moment în care Inés a reacționat cu mândrie: „Ce frumos!”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial
Emoții pentru Lamine Yamal!
Emoții pentru Lamine Yamal!
Ce au scris spaniolii despre Lamine Yamal după calificarea în finala CM 2026
Ce au scris spaniolii despre Lamine Yamal după calificarea în finala CM 2026
ULTIMELE STIRI
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis



Recomandarile redactiei
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
A cucerit internetul după ce i-a furat inima lui Lamine Yamal! Cum l-a încurajat Ines Garcia pe starul Barcelonei
A cucerit internetul după ce i-a furat inima lui Lamine Yamal! Cum l-a încurajat Ines Garcia pe starul Barcelonei
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

stirileprotv Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

stirileprotv Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

stirileprotv Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!