Vali Prosop a luat contact pentru prima dată cu minifotbalul în 2011, moment în care a participat la un turneu în sală alături de prietenii săi. S-a îndrăgostit pe loc, iar după mai mulți ani în care a înțeles tainele minifotbalului, s-a decis să-și creeze primul său turneu organizat în România, în 2016.

Doar că un an mai târziu, în toamna anului 2017, și-a făcut bagajele și a plecat definitiv peste hotare. Destinația? Marea Britanie. S-a localizat într-un orășel mic, Banbury, la două ore de Londra, capitala Angliei. A lucrat la o companie de închirieri auto, iar din când în când a mai practicat munca unui electrician.

Dar chiar și așa, nu a putut sta mult timp fără pasiunea sa principală, iar la sfârșitul lui 2022 a pus bazele primului său turneu de minifotbal organizat în Anglia. 16 echipe participante. Un real succes. Așa și-a dat seama că trebuie să-și dedice cât mai mult timp în această direcție, mai ales că primește sprijinul familiei.

E căsătorit și are o fetiță de șase ani, care nu lipsește de la evenimentele lui din Daventry. Singurul loc în care a găsit o bază și un spațiu de agrement pentru jucătorii de minifotbal care străbat Anglia să iasă din cotidian și de sub cerul ploios al Marii Britanii.

INTERVIU Vali Prosop | ”Am simțit că a fost un succes”

Salut! Cum a început totul?

Salut! Am ajuns în Anglia cu o oarecare experiență cultivată în România cu privire la organizarea turneelor de minifotbal. La un moment dat, m-am ocupat cu asta la noi în țară. Iar când m-am mutat definitiv în Marea Britanie, mi-am dorit mult timp să găsesc un spațiu în care să-mi pot exercita pasiunea. Am luat decizia asta, să începem în Anglia și să vedem dacă putem reuși ceva aici.

Am fost la Bristol într-un timp și am văzut cum se organizează un turneu. Să văd cum se fac lucrurile și cum ar prinde pentru români. M-am decis pe 4 decembrie 2022 să organizez primul meu turneu. A avut 16 echipe din toată Anglia. Am simțit că a fost un succes. Din acel moment mi-am dorit să aprofundez toată treaba asta. Am încercat de fiecare dată să îmbunătățesc totul. De la arbitri, până la organizare.

Sunt doar echipe românești?

Ele sunt turnee pentru români. Majoritatea echipelor sunt românești. Una singură e din Anglia. Fiecare echipă românească are, totuși, voie să aducă unul sau doi jucători de altă naționalitate. Să știi că noi am ajuns la a 15-a ediție, care e programată duminica asta.

15 ediții!

Da, 15 ediții! Sunt echipe din toată Anglia. Vin de la Hull, de la Bristol.

”Am creat o comunitate”

Ai purtat discuții cu federația engleză?

După câteva turnee am luat legătura cu președintele Federației Engleze de Minifotbal. Am avut o discuție cu el și anul trecut în februarie și am încheiat prima înțelegere oficială cu federația engleză care ne-a oferit locuri la Campionatele Europene care au avut loc anul trecut. Cu aceste turnee am vrut să-i fac pe oameni să iasă din cotidian și să le rămână amintirile bine întipărite în minte.

Unde organizezi turneele?

Le-am ținut doar la Daventry. E un orășel mic de lângă Northampton. Avem o bază frumoasă, cu zonă de agrement, unde pot sta jucătorii sau însoțitorii să mănânce sau să bea un pahar de vin după jocuri. Am creat o comunitate!

Câte echipe au participat până acum?

Sunt 74 de echipe care în decursul timpului s-au prezentat la genul acesta de turnee. Am putut aduce echipe din toată Anglia. Eu zic că e o performanță pentru Marea Britanie, mai ales că aici minifotbalul e cu mult diferit față de cel din restul țărilor din Europa.

Diferite? La ce te referi?

Eu am adus minifotbalul românesc aici. Cu porțile de handbal și regulamentele interne care sunt în țară.

”România e numărul unu la minifotbal”

Aș vrea să te întreb cum vezi România la minifotbal.

România e foarte bine organizată. Și la nivel local, și la nivel național. În Anglia încă se mai lucrează, să zic așa. Cred că în câțiva ani vom ajunge și noi în Marea Britanie să fim la 75% din ceea ce oferă România în momentul de față la nivel de minifotbal.

Deci consideri că România e mult mai bine pusă la punct la minifotbal decât Anglia.

Categoric. România e numărul unu la minifotbal. Nu vreau să exagerez. Hai să zic, totuși, în primele trei din lume. Așa bine organizate mai sunt Mexic și Cehia. Acum vedem ce se va mai întâmpla și în acest an.

De când ai început să organizezi astfel de turnee?

În România am făcut primul turneu în 2016. De 7+1. Dar implicarea mea în minifotbal e undeva din 2011, când am participat la un turneu în sală cu o echipă de prieteni. Am ajuns până în finală atunci. Păstrez doar amintiri frumose din perioada respectivă! Un prieten de atunci a devenit chiar unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa la minifotbal.

În Anglia când ai ajuns?

La sfârșitul lui 2017. Undeva prin septembrie-octombrie. Am luat-o de la zero. Am muncit la o companie de închirieri auto, după care ușor-ușor am vrut să evoluez și să îmi creez un drum. A fost o portiță pentru următoarele proiecte pe care le-am derulat.

A fost planul tău să organizezi turnee de minifotbal din Anglia de la început?

Uite, în momentul în care am ajuns în Anglia eu aveam deja în România o echipă. În 2012 mă decisesem să îmi creez un club la liga de minifotbal din Vrancea. Am participat an de an. În Anglia nu erau genul acesta de competiții.

Am înțeles.

Sunt foarte mulți români plecați în străinătate. Situația socială te împinge să pleci, să alegi altceva. Tot ce e mai bun pentru familia ta. Sunt mulți jucători de la mine din Vrancea care și-ar fi putut face un nume în sport.

”I-am scris federației și sper să avem parte de un răspuns pozitiv”

Ce planuri ai cu competițiile pe care le organizezi în Marea Britanie?

Planul numărul unu e să mențin calitatea turneelor și implicarea echipelor la turneele pe care le organizez. Apoi, aș vrea să avem la fiecare turneu cameră VAR. Uite, la turneul de duminică, vom avea pentru prima dată așa ceva.

Sistem VAR la turnee!

Da! Mi-aș mai dori și ca anul acesta să participăm la Cupa României. Sunt români în diaspora care au jucat și au adus performanță echipelor naționale din România. I-am scris federației și sper să avem parte de un răspuns pozitiv.

Despre sponsori ce poți să-mi spui?

Până acum nu am mers pe niciun sponsor. Am o altă viziune cu privire la acest respectiv. Îmi doresc întâi să devină competiția vizibilă, să atragem noi sponsori, nu să venim noi la ei. Nu vreau să pun presiune pe nimeni. În schimb, avem parteneriate și primim echipamente sportive.

Te gândești să creezi turnee și în alte zone în afară de Daventry?

În ultimele luni am fost extrem de focusat pentru ce înseamnă proiectul 5+1. Planul meu ăsta e. Să fac competiții și în afara orașului Daventry. Am găsit o bază frumoasă în Bournemouth. În Londra. Chiar în Capitală am semnat un contract în urmă cu câteva zile.

Încercăm să ducem ușor, ușor, din ce în ce mai sus acest proiect de 5+1. La sfârșitul anului acesta îmi doresc să ajungem la 100-120 de echipe interesate de competițiile noastre. Vreau să grupăm echipele pe zone. Să dăm drumul campionatelor.

Spre exemplu, cei din Cardiff călătoresc trei ore și jumătate să participe la turneele noastre din Daventry. Vreau să găsesc terenuri aproape de fiecare echipă interesată de turnee și de campionate. Va fi mult mai ușor pentru toată lumea, astfel.

Echipele participante la turneele lui Vali Prosop din Daventry

Delta Tulcea Corby

ABC Soccer Northampton

MK Argeș

FC Buzău Northampton

FC Lions Luton

RO-Stars Hereford

Bad Boys FC

AllStars Bacău Wellingbor

Oxford Legends

Union Leicester

Drunken Master Swindon

AFC Carpathians MK

FC Galaxy Londra

Strangers Bristol

FC Gladiators Bournemou

Bucovina Badcuti

Allfriends MK

FC Diaspora United Luton

Oxford Friends

Tigers Hull FC

Avengers FC Bristol

Brigate Slough

BNC Friends Bristol

Spartans FC WSM

Romaniacs MK

FC Haverhill Gunners

New Cardiff

FC Galaxy United BoT

FC Latin Londra

Joga Bonito Leicester

Sălaj Boys Leicester

GB Minifootball

FC Ardealu MK

FC Onești Londra

Romanians Everywhere

Ardealul MK

FC Roman Bicester

Thunder Team Corby

Golden Boys Kettering

Poli Iași Londra

FC Golden Boys Plymouth

Moldova Daventry

Juventus Bicester

FC NewRO Berkshire

FC Bacău Hereford

Hull Tiger FC

FC Tineret Londra

Motacus FC

Motacus FC Londra

Avîntul FC

Bridgwater

Dinamic Hull

Vikings Reading

FC Bizonii Northampton

Avântul FC

FC Arad Londra

FC Darabani Grimsby

FC Transilvania Londra

FC Romanian South West

FC Galactic Hull

Phoenix Northampton

Sporting Ro United

Madrilista MK

Future UK Reading

Bylor HPC Bristol

FC Foreigners Exeter

FC Newport

Gladiators Bournemouth

Măcelarii Bugle

Panters Bristol

United Birmingham

United Moldova

Viitorul Northampton

TOP 10 echipe din sezonul 2022/23

ABC Soccer Nothampton

Delta Tulcea Corby

MK Argeș

FC Buzău Northampton

RO Stars Hereford

FC Galaxy Londra

Drunken Monsters Swindon

FC Lions Luton

Union Leicester

AFC Carpathianks MK

All Friends Bacău

Sursă Foto / Arhivă personală