Pentru naționala României, urmează un meci de totul sau nimic, în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.

Socotelile sunt clare: ca să păstrăm șanse la locul 1, în grupa H, singurul care oferă biletul pentru turneul final, trebuie să batem Austria, pe Arena Națională, pe 12 octombrie (ora 21.45). În caz contrar, agonia noastră, în încercarea de a reveni la un Mondial după 28 de ani, se va prelungi pe ruta play-off-ului Nations League.

Mircea Lucescu l-a sunat pe Florinel Coman

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu „fierbe“ înaintea confruntării cu Austria. Mai ales că și-a luat și un angajament incredibil, după cum Sport.ro a arătat aici.

Problema e că, fix în această perioadă, mai mulți internaționali români sunt marginalizați la echipele lor de club. Exemplele Dennis Man (PSV Eindhoven), Nicolae Stanciu în Serie A (Genoa) și Florinel Coman (Al-Gharafa) sunt elocvente, în acest sens. Ultimul reprezintă chiar un caz demn de Dosarele X ale fotbalului! Pentru că a „reușit“ să ajungă într-o situație incredibilă, nu în Italia, Germania sau Anglia, ci în Qatar!

Tocmai de aceea, Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon pentru a afla ce se întâmplă.

„Am vorbit cu Mihăilă, acum două zile, e în regulă. Era foarte optimist că va juca acum. I-am spus că trebuie să joace (n.r. – la Eyupspor, în Turcia) ca să poată fi chemat. Am vorbit și cu Coman, să văd care mai e situația lui acolo, pentru că nu a jucat decât un meci de cupă (n.r. – are trei meciuri cu totul, două în cupă și unul în Liga Campionilor). Încerc să recuperez toți jucătorii, ca să pot lua decizia cea mai bună pentru meciul cu Austria“, a spus selecționerul României pentru Fanatik.

