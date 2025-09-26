„Prizonier“ în Qatar. Așa se poate descrie statutul lui Florin Coman, la Al-Gharafa, în momentul de față. Cu niște precizări importante!

În primul rând, această situație, în care a ajuns fostul star al FCSB-ului, e exclusiv din vina sa. Încă din timpul verii, când Al-Gharafa era în cantonamentul european, Sport.ro a arătat că Florinel e zero barat! Probabil, și pentru că jucătorul spera într-o „evadare fotbalistică“, așa cum a reușit și în februarie, când a obținut împrumutul, la Cagliari.

De această dată însă, socotelile lui Coman n-au mai ieșit, așa cum și-ar fi dorit el. Și, în loc să plece de la Al-Gharafa, el a rămas sub comanda portughezului Pedro Martins. Care, în mod clar, are o părere proastă despre Coman.

Singura consolare a românului e că acest calvar pe care îl trăiește acum, la Doha, e pe bani mulți! Din păcate, pe partea sportivă, Coman a ajuns într-o situație de neconceput, când a semnat cu Al-Gharafa.

Florinel Coman, zero minute în Qatar Stars League

În acest sezon, având în vedere că urmează Cupa Mondială în vara anului viitor, campionatul din Qatar a început devreme. La mijlocul lunii august, mai precis. Și, între timp, Qatar Stars League a ajuns la etapa a 6-a. Dintr-un total de 22 de runde. Participarea lui Coman, în aceste șase etape? Inexistentă!

Concret, românul e printre puținii jucători din lotul lui Al-Gharafa fără minute pe teren, în campionat. Singurele minute bifate de Coman, în acest sezon, au fost în meciurile din Cupa Qatar-ului – unde sunt rulați, în principiu, jucătorii „de umplutură“ dintr-o echipă! – și într-o partidă din Liga Campionilor Asiei.

Chiar dacă și-a trecut în cont o dublă și o pasă de gol, în aceste trei apariții la Al-Gharafa, Coman tot nu l-a convins pe antrenorul Pedro Martins. În aceste condiții, se anunță vremuri grele pentru Florinel! Pentru că, până în ianuarie cel puțin, când se va redeschide perioada de transferuri, el va fi nevoit să îndure situația actuală, una tare neplăcută pentru un fost golgheter al campionatului nostru.

