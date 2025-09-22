Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională chiar în ziua în care Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru meciurile cu Moldova și Austria.

Mircea Lucescu: ”Cred că Mitriță ar fi trebuit să procedeze altfel!”

Selecționerul echipei naționale s-a declarat surprins de alegerea fotbalistului și crede că Mitriță ar fi trebuit să procedeze diferit, să dea curs convocării și să își ia rămas bun de la fanii echipei naționale.

Totodată, Lucescu a mărturisit că nu știa despre decizia lui Alex Mitriță și că a aflat abia după ce a trimis lista preliminară cu jucătorii convocați pentru meciurile cu Moldova și Austria. În plus, selecționerul a declarat că nu a purtat o discuție cu Mitriță în legătură cu acest subiect.

”Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă. Dacă el așa a hotărât, atunci eu îi respect decizia.

Nu (n.r. nu a avut un dialog cu Mitriță), ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Golazo.

Scrisoarea prin care Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională

"După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.



Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.



Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.



Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.



Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!



Cu respect și recunoștință,

Alexandru Mitriță", a transmis Alexandru Mitriță.

