Cantonament in Cipru si amicale in Israel, inaintea duelurilor cu Anglia si Belgia. Juniorii Romaniei se pregatesc sa mearga la Euro 2020

Nationala U17 antrenata de Adrian Vasai trebuie sa treaca de Anglia si Belgia pentru la ajunge la Euro 2020.

Reprezentativa U17 a Romaniei, calificata la Turul de Elita al Campionatului European 2020, va desfasura un cantonament de pregatire la inceputul lunii februarie, care se va incheia cu doua jocuri amicale impotriva selectionatei similare a Israelului. Timp de 5 zile, selectionata pregatita de Adrian Vasai se va antrena in Cipru, urmand ca apoi sa se deplaseze in Israel, unde sunt programate cele doua jocuri amicale cu nationala gazda, calificata si ea la Turul de Elita. Cele doua partide de verificare se vor disputa pe 17 si 19 februarie, locatia si ora de disputare urmand a fi stabilite ulterior.

La Turul de Elita, „tricolorii” au fost repartizati in Grupa 6, acolo unde vor infrunta Belgia (25 martie), Anglia (28 martie) si Georgia (31 martie). Belgia va fi gazda partidelor. La turneul final, programat in perioada 21 mai - 6 iunie 2020, se califica direct castigatoarele celor 8 grupe si cele mai bune sapte locuri secunde, carora li se alatura gazda turneului final, Estonia. Nationala noastra de juniori s-a calificat la Turul de Elita, dupa ce, in prima faza a grupelor, a invins Rusia (1-0) si San Marino (6-0) si a pierdut cu Elvetia (0-1). De asemenea, la finalul anului trecut, reprezentativa U17 s-a clasat pe locul 5 la turneul Syrenka Cup, competitie gazduita de federatia poloneza, unde a invins Georgia cu 1-0, adica adversara de la Turul de Elita.

Cei 20 de jucatori convocati pentru aceasta actiune:

Portari: Robert Popa (Flacara Horezu), Alexandru Borbei (ASU Poli Timisoara)

Fundasi: Luca Ciontea (FCSB), Grigoras Pantea (FCSB), Gabriel Danuleasa (FC Viitorul), Sergiu Pirvulescu (Kids Tampa Brasov), Botond Gergely (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Bogdan Lazar (FC Viitorul), Dan Sirbu (FC Viitorul)

Mijlocasi: Andrei Pandele (FCSB), Andrei Gheralia (Vitesse/Olanda), Sebastian Nechita (Juniorul Suceava), Stefan Bodisteanu (FC Viitorul), Romeo Nita (FCSB), Robert Csala (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Claudiu Negoescu (SPAL/Italia), Roberto Malaele (FC Viitorul), Marco Rus (Southampton/Anglia)

Atacanți: Robert Tudor (FCSB), Luca Andronache (FC Viitorul)

Pe lista extinsa a jucatorilor convocabili se mai gasesc:



Denis Lungu (Salzburg AK / Austria), Cosmin Trandafir (FC Viitorul) - Robert Lungu (Girona FC / Spania), Adrian Nicolae (Petrolul Ploiesti), Madalin Sturzu (LPS Banatul), Laurentiu Hagiu (FC Voluntari), Catalin Banienschi (Piacenza Calcio / Italia), Eduard Avram (Gaz Metan Medias), Razvan Iorga (FC Viitorul), Lucian Simedru (CFR Cluj), Paul Coza (FCSB), Nicolas Antone (Kids Tampa Brasov), Cristian Ionescu (Dinamo), Sasha Agiveli (FC Viitorul), Bogdan Jeler (Minaur Baia Mare), Nicolas Popescu (FC Viitorul), Andreas Chiritoiu (FCSB)