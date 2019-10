ULTIMA ORA | CALIFICARE pentru ROMANIA U17! Tricolorii s-au distrat astazi in meciul cu San Marino si merg la Turul de Elita

Romania U17 a invins San Marino U17 cu 6-0 si s-a calificat la Turul de Elita.

Dupa ce etapa trecuta au reusit sa o invinga pe Rusia cu 1-0, astazi tricolorii U17 au facut un meci mare si au batut-o pe San Marino cu 6-0. Cu aceasta victorie, baietii antrenati de Adrian Vasai s-au calificat la Turul de Elita.

Marcatorii meciului de astazi au fost Bodisteanu (19'), Lazar (25'), Andronache (30'), Malaele (31', 45'), Negoescu (88').

Tricolorii au pierdut primul meci din grupa in fata Elvetiei cu 1-0, dar au reusit o surpriza placuta in al doilea meci, cand au invins-o pe Rusia. In acea partida, singurul gol a fost marcat de Andrei Pandele, in minutul 68, cu un sut excelent din afara careului.

Cum Rusia a invins 2-1 pe Elvetia, primele trei echipe din grupa au acumulat 6 puncte. Astfel ca diferenta s-a facut printr-un clasament in 3. Rusia si Elvetia, golaveraj 2-2, au incheiat primele, iar tricolorii, golaveraj 1-1, au terminat pe pozitia a treia.

Romania a obtinut calificarea, fiind una dintre cele mai bune 4 ocupante ale locurilor 3.

Tragerea la sorti a urmatoarei faze va avea loc pe 3 decembrie, la Nyon.