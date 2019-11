ANALIZA / „Caini” plecati in pribegie. Dinamo a pierdut gratis un lot intreg de juniori. Ionut Radu si George Ganea, printre ei

Academia lui Dinamo produce jucatori pentru alte echipe din Liga 1 si Liga 2.

Chiar dupa o cautare superficiala, se poate constata ca Dinamo a pierdut gratis un intreg lot de fosti juniori din propria academie, care acum evolueaza la alte echipe din Liga 1, Liga 2 si chiar din strainatate. Dupa ce nu a promovat niciun alt tanar fotbalist in acest sezon, „ros-albii” ar putea sa ii mai piarda la finalul sezonului si pe imprumutatii Alin Dudea (Chindia), Giani Cretu (Rapid), Catalin Magureanu, Mihnea Vlad (CS Afumati), Marco Ehmann, Gabriel Raducan, Alin Lazar (toti, CSM Resita), Raul Negotei (Metaloglobus), Mihai Esanu, Liviu Gheorghe, Radu Zamfir (toti, Daco-Getica) si Levent Oltay (Dunarea Calarasi, revenit intre timp).

Incerta este si situatia lui Andreias Mihaiu, Roberto Strechie, Stefan Fara, Ahmed Bani, Stelian Misalaricu, Deniz Giafer si a altor juniori sau jucatori incadrabili in regula U21, care se aflau in antecamera echipei de seniori si nu au fost folositi deloc sau prea putin in acest sezon. Din aceeasi cauza, in aceasta vara, Aleksandru Longher a preferat sa plece la FC Botosani. Alti juniori talentati, precum, ca sa dam doar cateva exemple din zecile existente, Alexandru Burci, Kevin Trabalka, Stefan Paduret, Bogdan Scorici, Mihai Codreanu, Roberto Anghel, Vlad Georgescu, Gabriel Arsene, Adrian Mitea sau Lucian Neata, joaca in ligile inferioare, s-au lasat de fotbal sau au emigrat, dupa ce Dinamo nu le-a dat nicio sansa.

Clar e ca Dinamo si-a batut joc, in ultimii ani, de propria academie de juniori, de tinerii sai fotbalisti si de rezultatele bune ale clubului la nivel juvenil, in conditiile in care din lotul actual doar tinerii Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu si Mihai Neicutescu au jucat constant in ultimul sezon.

CE JUNIORI A PIERDUT GRATIS DINAMO IN ULTIMII ANI:

Portari - Ionut Andrei Radu (Genoa), Vlad Mutiu (Farul), Valentin Cojocaru (FC Viitorul)

Fundasi - Constantin Dima (Astra), Viorel Lica (Farul), Andrei Radu (CFR Cluj), Alin Dobrosavlevici (Chiajna), Vlad Motroc (FC Arges), Mircea Leasa (FC Voluntari), Ionut Burnea (CS Mioveni), Alin Demici (Rapid / imprumutat CSM Slatina), Claudiu Saftescu (Metaloglobus), Laurentiu Manole (Dunarea Calarasi), Cezar Trandafirescu (FC Voluntari)

Mijlocasi - Ion Gheorghe (FC Voluntari), Andrei Tarcoveanu (FC Viitorul, imprumutat Chiajna), Aleksandru Longher (FC Botosani), Baudoin Kanda (Farul), Madalin Mihaescu (Petrolul), Patrick Petre (Farul), Vlad Tudorache (Ripensia), Cristian Ciobanu (Turris), Raphael Stanescu (CSM Resita), Darius Buia (Viitorul Tg. Jiu), Alexandru Dulca (Rapid), Vlad Mitrea (KSC Lokeren), Alexandru Mitracu (Turris)

Atacanti - George Ganea (Viitorul), Catalin Tira (FC Voluntari), Adrian Balan (Poli Iasi), Valentin Balint (CS Mioveni), Simon Mazarache (CS Mioveni), Andrei Blejdea (FC Arges)