România U19 - Irlanda de Nord U19, al doilea duel al elevilor lui Adrian Dulcea din Turul de Elită, s-a încheiat cu scorul de 0-0.

România U19 a dominat partida atât din punctul de vedere al posesiei, cât și din cel al ocaziilor. Tricolorii au trimis 14 șuturi spre poartă față de opt ale oaspeților.

De asemenea, România U19 a găsit spațiul porții de cinci ori, față de doar trei baloane cadrate expediate de irlandezi.

În ciuda ocaziilor superioare și a unei posesii de 55%, scorul a rămas 0-0, elevilor lui Adrian Dulca lipsindu-le eficiența.

Clasamentul Grupei 5

România U19 rămâne pe ultimul loc în grupă. În prima etapă a cedat, scor 0-2, în fața reprezentativei similare din Kazahstan.

1. Ucraina U19 - 4-0, 6 puncte

2. Kazahstan U19 - 2-3, 3 puncte

3. Irlanda de Nord U19 - 0-1, un punct

4. România U19 - 0-2, un punct

Cum la EURO U19 se califică doar primul loc, România U19 și-a luat adio de la turneul final. Tricolorii vor disputa un meci fără miza contra Ucrainei U19 pe 31 martie, de la ora 17:00.

Echipele de start din România U19 - Irlanda de Nord U19