Naționala U19 a jucat astăzi, pe stadionul „Anghe Iordănescu” din Voluntari, primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la Campionatul European din această vară.
Kazahstan U19 – România U19 2-0
Tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au cedat în această prima partidă, scor 2-0. Naționala din Kazahstan și-a asigurat cele 3 puncte puse în joc prin golurile marcate de Abylay Toleukhan (13′) și Azamat Tuyakbaev (66′).
- România: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin (5. Davide Moisa 64‘), 3. Alin Techereș – 6. Raul Vereș, 11. Yanis Pîrvu (C) (8. Robert Petculescu 80′), 7. Alin Gera, 19. Iustin Doicaru (18. Mihai Boșneag 80′), 9. Alexandru Stoian (17. Ianis Doană 90‘+3), 10. Mihai Toma (20. Robert Necșulescu 64′);
- Rezerve: 12. Florin Răcășan (GK), 6. Efraim Bödő, , 13. Ștefan Senciuc, 14. Eduard Cotor;
- Selecționer: Adrian Dulcea.
Programul României U19
În continuare, reprezentativa U19 mai are de disputat două partide, una contra Irlandei de Nord și una contra Ucrainei, după cum informează frf.ro:
- 25 martie – Kazahstan U19 – România U19 2-0, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari
- 28 martie – România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, Stadion Clinceni, Clinceni
- 31 martie – România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari
Lotul ales de selecționerul Adrian Dulcea
- Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
- Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
- Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
- Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).