Naționala U19 a jucat astăzi, pe stadionul „Anghe Iordănescu” din Voluntari, primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la Campionatul European din această vară.

Kazahstan U19 – România U19 2-0

Tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au cedat în această prima partidă, scor 2-0. Naționala din Kazahstan și-a asigurat cele 3 puncte puse în joc prin golurile marcate de Abylay Toleukhan (13′) și Azamat Tuyakbaev (66′).

România: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin (5. Davide Moisa 64‘), 3. Alin Techereș – 6. Raul Vereș, 11. Yanis Pîrvu (C) (8. Robert Petculescu 80′), 7. Alin Gera, 19. Iustin Doicaru (18. Mihai Boșneag 80′), 9. Alexandru Stoian (17. Ianis Doană 90‘+3), 10. Mihai Toma (20. Robert Necșulescu 64′);

Rezerve: 12. Florin Răcășan (GK), 6. Efraim Bödő, , 13. Ștefan Senciuc, 14. Eduard Cotor;

12. Florin Răcășan (GK), 6. Efraim Bödő, , 13. Ștefan Senciuc, 14. Eduard Cotor; Selecționer: Adrian Dulcea.

Programul României U19

În continuare, reprezentativa U19 mai are de disputat două partide, una contra Irlandei de Nord și una contra Ucrainei, după cum informează frf.ro:

25 martie – Kazahstan U19 – România U19 2-0, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

28 martie – România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, Stadion Clinceni, Clinceni

31 martie – România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu", Voluntari

Lotul ales de selecționerul Adrian Dulcea