Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România

Adrian Bumbescu a „cântărit” șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial și a vorbit despre duelul cu Turcia.

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.

Adrian Bumbescu: „Să se vadă o schimbare! Nu dau nume”

Fostul jucător al Stelei a prefațat duelul „tricolorilor” cu Turcia și a amintit de un meci important jucat chiar de „roș-albaștrii” cu Galatasary.

Bumbescu a subliniat faptul că elevii lui Mircea Lucescu au șanse la calificarea la Campionatul Mondial, și implicit să treacă de turci, dar a pus accent și pe nivelul jucătorilor din naționala României. 

(n.r. aveți speranțe pentru barajul echipei naționale?) Dacă ar avea mai bine de o săptămână ca să pregătească echipa am putea să facem o surpriză. Șansele sunt egale, cu tot vacarmul lor. Știți ce-am pățit noi la meciul cu Galatasaray? În semifinale? I-am bătut aici 4-0 și acolo ne-am mutat cantonamentul la Izmir.

Sunt șanse (n.r. la calificare la Campionatul Mondial) și sunt pro-Lucescu. Ce putea să facă nea Mircea mai mult decât a făcut? Poate mai mult la meciul cu Bosnia, când am pierdut acasă. N-aveam voie să facem pași greșiți acasă. Acum trebuie o reconstrucție! Hai să nu mai emitem pretenții de calificare. Trebuie să construim o echipă. Să se vadă o schimbare! Nu dau nume, dar noi aducem la națională jucători care afară nu joacă…”, a declarat Adrian Bumbescu, conform GSP.ro.

România a încheiat pe poziția a treia din Grupa H, la șase puncte distanță de Austria, care a terminat pe prima poziție și s-a calificat direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

