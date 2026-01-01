Sfat pentru Mircea Lucescu de la legenda Stelei: ce a spus înainte de Turcia - România

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.

Adrian Bumbescu: „Să se vadă o schimbare! Nu dau nume”



Fostul jucător al Stelei a prefațat duelul „tricolorilor” cu Turcia și a amintit de un meci important jucat chiar de „roș-albaștrii” cu Galatasary.

Bumbescu a subliniat faptul că elevii lui Mircea Lucescu au șanse la calificarea la Campionatul Mondial, și implicit să treacă de turci, dar a pus accent și pe nivelul jucătorilor din naționala României.