România încheie un an în care, din păcate, calificarea la Mondialul din 2026, de pe locul 1 în grupa H, s-a ratat. Tricolorii s-au clasat pe 3, după Austria și Bosnia, într-o serie în care mulți ne vedeau defilând spre turneul final, după cum Sport.ro a arătat aici.

Din fericire, ne menține în cursa calificării rezultatul din Nations League. Drept urmare, România trebuie să câștige, mai întâi, barajul cu Turcia, la Istanbul, programat pentru 26 martie. Dacă acest obiectiv va fi îndeplinit, tricolorii vor merge la barajul al doilea, tot în deplasare (31 martie), cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

Depinde însă rămânerea lui Mircea Lucescu în funcție de deznodământul acestor partide? Răspunsul a fost oferit pentru Agerpres de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

„Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc și mondial. Are experiență, autoritate și o viziune clară. FRF susține stabilitatea și continuitatea, mai ales într-un context în care schimbările dese nu aduc performanță. Avem un dialog constant și deschis, iar în acest moment există toată susținerea din partea administrației FRF pentru proiectul început“, a explicat șeful fotbalului românesc.

„Cheia va fi atitudinea“

Răzvan Burleanu s-a referit apoi și la meciul anului pentru fotbalul românesc, cel cu Turcia de la Istanbul.

„Este, fără îndoială, un meci extrem de dificil, într-o atmosferă incendiară. Dar cred că echipa națională a demonstrat în ultimii ani că poate face față presiunii. Șansele sunt reale, iar cheia va fi atitudinea, disciplina tactică și capacitatea de a gestiona momentele decisive ale jocului. Nu aș spune că ne-a surprins complet evoluția din preliminarii. Fotbalul internațional este extrem de competitiv, iar diferențele sunt din ce în ce mai mici. Am avut meciuri în care puteam mai mult, este adevărat, dar și momente bune care arată potențialul acestui grup. A fost o campanie dificilă, cu adversari puternici. Drumul nostru nu s-a încheiat și trebuie să credem și să muncim până la final. Suntem la doi pași de o calificare la Mondial, una pe care ne-o dorim de 28 de ani. Cred că această generație poate să ne-o ofere, așa cum în 2024 ne-a oferit cea mai bună performanță din ultimii 24 de ani“, a spus Burleanu.

