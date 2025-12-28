Singura constantă a rămas liderul Radu Drăgușin, care își păstrează statutul de cel mai valoros fotbalist român chiar și după un sezon în care a fost accidentat și a lipsit de pe gazon.



Prima reprezentativă termină anul cu un lot de 26 de jucători și o medie de vârstă de 27,2 ani. Cotele de piață actualizate de portalul de specialitate Transfermarkt reflectă un an complicat pentru vedetele noastre. Valoarea totală a lotului României se ridică la acest final de an la suma de 95,08 milioane de euro.



Drăgușin, lider solitar în ciuda accidentării

Radu Drăgușin (23 de ani) rămâne cel mai scump produs al fotbalului românesc, fiind cotat la 22 de milioane de euro. Totuși, fundașul lui Tottenham a înregistrat o scădere față de vârful de 25 de milioane de euro atins anterior, situație cauzată de lipsa minutelor în acest sezon de Premier League.

Dacă Drăgușin a pierdut din turație, surpriza plăcută a finalului de an vine de la Andrei Rațiu. Fundașul dreapta a ajuns la o cotă impresionantă de 18 milioane de euro, consolidându-și poziția a doua în topul celor mai valoroși români.



Podiumul este completat de Dennis Man (27 de ani), a cărui cotă a ajuns la 13 milioane de euro. Diferența dintre primii trei clasați și restul plutonului este semnificativă, următorul clasat, Darius Olaru, fiind evaluat la mai puțin de jumătate din valoarea lui Man.



Iată cum arată Top 10 al celor mai valoroși fotbaliști români la finalul anului 2025, conform datelor Transfermarkt:



Radu Drăgușin (23 de ani, Tottenham) – 22 milioane de euro

Andrei Rațiu (27 de ani) – 18 milioane de euro

Dennis Man (27 de ani) – 13 milioane de euro

Darius Olaru (27 de ani) – 6,50 milioane de euro

Ionuț Radu (28 de ani) – 5 milioane de euro

Daniel Bîrligea (25 de ani) – 4,50 milioane de euro

Louis Munteanu (23 de ani) – 4,50 milioane de euro

Ștefan Târnovanu (25 de ani) – 4,50 milioane de euro

Ștefan Baiaram (22 de ani) – 4,50 milioane de euro

Răzvan Marin (29 de ani) – 3 milioane de euro



La polul opus, veterani precum Nicușor Bancu (33 de ani) sau Alexandru Chipciu (36 de ani) au cote de 1 milion de euro, respectiv 300.000 de euro.

Următoarea provocare majoră pentru trupa lui Mircea Lucescu este semifinala barajului pentru Cupa Mondială, programată pe 26 martie 2026.

