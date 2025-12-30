OFICIAL Doi fotbaliști din România au semnat cu Levski Sofia!

Noutăți în fotbalul de la sud de Dunăre.

Georgi Sarmov (foto) și Georgi Korudzhiev, foști fotbaliști bulgari care au evoluat și în România, au semnat contracte cu Levski Sofia, acolo unde vor lucra ca scouteri pentru academia clubului și, respectiv, prima echipă.

Foștii internaționali Georgi Sarmov și Georgi Korudzhiev au jucat la Poli Timișoara și, respectiv, FC Bihor

Sarmov (40 de ani) și Korudzhiev (37 de ani) au evoluat amândoi pe postul de mijlocaș central, primul la Poli Timișoara în 2015, al doilea la FC Bihor în 2012-2013, și au jucat la vremea lor inclusiv la Levski.

”Foștii jucători ai lui Levski, Georgi Sarmov și Vladimir Gadzhev, vor lucra în principal pentru academia clubului. Ei revin pe <<Gerena>> într-un nou rol, cel de scouteri, și vor umple astfel golul lăsat de mutarea lui Georgi Korudzhiev, care a fost avansat în același rol la prima echipă”, a notat publicația locală TopSport.

Georgi Sarmov este și fost internațional bulgar, cu 15 selecții între 2008 și 2019, în timp ce Georgi Korudzhiev a reprezentat țara vecină doar la nivel de tineret și juniori.

Bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski revine în Superliga României

Astăzi, FC Hermannstadt a anunțat transferul fostului fundaș central bulgar de la FCSB, Bozhidar Chorbadzhiyski.

”🆕️ Bine ai venit la FCH, Bozhidar Chorbadzhiyski! 🇧🇬

ℹ️ Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș central bulgar în vârstă de 30 de ani. A fost format la CSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane. 

Pe CV_ul său se mai regăsesc echipe ca Stal Mielec și Widzew Lodz din Polonia, Diosgyor din Ungaria și FCSB din țara noastră. 

În prima parte a a acestui sezon, Bozhidar Chorbadzhiyski a bifat 8 meciuri pentru Botev Vratsa în țara natală. 

Noul fundaș FCH este cotat la suma de 350.000 euro pe site_urile de specialitate și are în palmares 11 selecții pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu CSKA Sofia și o Cupă a României cu FCSB. 

Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, a precizat gruparea din Sibiu.

