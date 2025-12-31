Revenire în România! Anunțul italienilor despre Nicolae Stanciu

Alexandru Hațieganu
Nicolae Stanciu ar putea reveni în Superliga în această iarnă.



Nicolae Stanciu Genoa Transfer Rapid dan sucu Superliga
Stanciu este unul dintre jucătorii importanți ai naționalei României, dar se confruntă cu o problemă destul de mare la Genoa. Mijlocașul de 32 de ani nu s-a impus la echipa din Serie A.

Nicolae Stanciu ar putea reveni în România! Italienii au făcut anunțul

Italienii au analizat situația plecărilor de la echipa antrenată de Daniele De Rossi, iar pe lângă jucătorii Seydou Fini și Lorenzo Venturino, care ar putea fi împrumutați, au dezvăluit și faptul că Stanciu s-ar putea transfera definitiv la Rapid.

Acest scenariu este plauzibil, având în vedere faptul că la cele două cluburi acționar majoritar este Dan Șucu.

„În privința plecărilor, Genoa se gândește la împrumuturile lui Fini și Venturino și la vânzarea lui Stanciu la Rapid”, scriu italienii de la calcionews.

Căpitanul echipei naționale s-a chinuit din cauza accidentărilor și a avut doar șase apariții în tricoul ”Grifonului”. Stanciu nu a mai jucat la Genoa în Serie A din luna septembrie, însă și-a făcut apariția în meciul cu Atalanta din Coppa Italia, scor 0-4.

2 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

