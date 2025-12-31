Revenire în România! Anunțul italienilor despre Nicolae Stanciu

Stanciu este unul dintre jucătorii importanți ai naționalei României, dar se confruntă cu o problemă destul de mare la Genoa. Mijlocașul de 32 de ani nu s-a impus la echipa din Serie A.



Nicolae Stanciu ar putea reveni în România! Italienii au făcut anunțul



Italienii au analizat situația plecărilor de la echipa antrenată de Daniele De Rossi, iar pe lângă jucătorii Seydou Fini și Lorenzo Venturino, care ar putea fi împrumutați, au dezvăluit și faptul că Stanciu s-ar putea transfera definitiv la Rapid.

Acest scenariu este plauzibil, având în vedere faptul că la cele două cluburi acționar majoritar este Dan Șucu.

