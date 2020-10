BREAKING NEWS: Radoi, DEZVALUIRI COMPLETE din Islanda! Romania, fata in fata cu VULCANUL! Declaratie geniala: "Antrenorul lor s-a apucat de treaba cand eu m-am nascut!"

Mirel Radoi e in fata celui mai important meci din cariera de antrenor!

Radoi spune ca nu e nelinistit din cauza intarzierii testului COVID si anunta ca echipa de start va fi stabilita abia maine, cu cateva ore inaintea startului partidei. Radoi a vorbit si despre selectionerul Islandei, suedezul Hamren: "S-a apucat de antrenat cand eu m-am nascut, va dati seama ca experienta lui e un mare avantaj pentru Islanda"



Cele mai importante declaratii ale lui Radoi in conferinta de presa:

"Nu avem nicio problema cu testul de coronavirus, probabil se intarzie ca s-au facut tarziu aseara testele. Chiar nu sunt ingrijorat. Nu avem probleme cu accidentarile, toti sunt la antrenament. Am fost primiti foarte bine de islandezi, ni s-au facut testele, acum asteptam rezultatele.

N-as putea sa spun cati titulari am. Sa zic 50%. Mai avem un antrenament, mai avem informatii de verificat. In functie de ce am pregatit, de strategie, avem mai multe planuri de joc.

Antrenorul Islandei s-a apucat de antrenorat in 1981, cand eu m-am nascut. Are avantaj si pe banca tehnica Islanda. A antrenat un an si a iesit campion la U18 din prima. Are mare experienta, mare personalitate, isi arata mereu capacitatile din punct de vedere tactic.

Vom incerca sa fim cat mai mult timp in terenul adversarului, v-am dat de inteles ce o sa urmeze maine seara.

Inca nu am decis intre Camora si Bancu. A inceput sa creasca spiritul de competitie, ne pun in dificultate, nu sunt doar unii care sunt competitivi. E concurenta ridicata pe toate posturile.

Au trecut 4 ani de la Franta 2016. Am acumulat si noi experienta si siguranta in momentele de tensiune. Daca am avut ceva ce ne-a lipsit, asta a fost: in momentele de tensiune nu prea reactionam!"

