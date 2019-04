BREAKING NEWS: Prima reactie a lui Radoi dupa anuntul ca-i va lua locul lui Mangia la Craiova

Radoi spune ca n-are de gand sa paraseasca nationala U21 in vara!

Antrenorul nationalei mici spune ca n-a discutat cu nimeni de la Craiova despre posibiltiatea de a-i lua locul lui Devis Mangia. Nici nu vrea sa o fata. Are de gand sa fie pe banca Romaniei atat la Euro, in vara, cat si in preliminariile pentru Euro 2021.

"Referitor la informatiile aparute in ultima perioada in presa, vreau sa fac urmatoarele precizari. Nu am discutat cu nimeni de la Craiova despre o eventuala venire a mea pe banca echipei. Initial am crezut ca este doar o speculatie de presa, dar doresc sa opresc aceste zvonuri pentru ca deja s-a vorbit prea mult despre un subiect care nu exista. Sunt selectionerul reprezentativei U21 a Romaniei, ma gandesc doar la turneul final din vara.

Dupa aceea, ma voi gandi la preliminariile pentru Euro 2021. Am tot respectul pentru clubul din Craiova, pentru fanii olteni si pentru Devis Mangia, un tehnician italian pe care il apreciez si care a realizat lucruri extraordinare la Craiova, si vreau sa se stie ca nu s-a pus niciodata in discutie venirea mea acolo", a spus Radoi.